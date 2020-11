El estado y el precio de la vivienda en Tudela

Actualizada 27/11/2020 a las 06:00

Tudela y el resto de la Ribera sufrieron con mucha dureza la crisis de la construcción que se produjo en 2008. Los siguientes años fueron malos, con el mercado prácticamente paralizado, aunque, a partir de 2015, comenzó a moverse. Según los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Fomento, en 2014 se firmaron 193 operaciones de venta de viviendas, tanto nueva como de segunda mano, que aumentaron a 259 en 2015 y a 435 en 2016. La cifra bajó a 410 en 2017 y la tendencia alcista continuó en 2018 (489 operaciones) para volver a caer en 2019 (424).

Te puede interesar

Lo que también parece claro es que la pandemia ha vuelto a golpear a este sector, ya que en los primeros seis meses de este año se han comprado 147 viviendas, frente a las 228 del mismo periodo de 2019. “Evidentemente, ha repercutido, pero no tanto como esperábamos. En marzo se paró todo, pero en cuanto acabó la primera ola se empezó a mover el tema. Lo que está claro es que hay mucha gente que ni siquiera ha cobrado los ERTE y que los que siguen trabajando con normalidad tienen mucha incertidumbre. Pero, si se logra parar el coronavirus, la recuperación no va a ser tan larga como la crisis de 2008. La perspectiva es buena y creo que saldremos en dos o tres años”, explican Alfredo Barral y Pablo Rubio, responsables de las inmobiliarias Barral Asociados y Jarama, con más de 30 años de experiencia y que hace años decidieron trabajar de forma conjunta. “Fue a raíz de la anterior crisis. No se vendía nada y en 2015 empezamos a impulsar viviendas unifamiliares muy baratas. En 5 años hemos vendido 100 viviendas”, añadieron.

Pero ambos opinan que, ahora, lo que hace falta en Tudela es suelo para construir vivienda nueva, ya que aseguran que aparte de algunos terrenos concretos, solo hay disponible para 150 colectivas en la zona del Queiles. Y la clave es el desarrollo del nuevo barrio de Gardachales, diseñado por el arquitecto tudelano Rafael Moneo y que el Ayuntamiento aprobó en 2013, aunque todavía no se ha comenzado. Contempla hasta 2.477 viviendas con un gran parque que transformará por completo la entrada a la ciudad desde Fontellas. “Es clave para el desarrollo de la ciudad y creemos que hay demanda suficiente. Se está trabajando por parte de los tenedores de suelo y el Ayuntamiento actual para darle un empujón porque nos estamos quedando sin suelo. Esperemos que avance rápidamente”, declaran.

Además, apuntan que también sería necesario construir bloques para alquiler, ya que hay mucha demanda y apenas oferta.

UNIFAMILIARES Y GRANDES TERRAZAS

Lo que también reflejan Barral y Rubio es que la pandemia ha provocado que la gente busca, fundamentalmente, viviendas unifamiliares y pisos con grandes terrazas. “El coronavirus nos ha hecho cambiar lo que queremos para vivir. Se buscan viviendas espaciosas y con terrazas”, señalan, al tiempo que añaden que ellos ya empezaron a comercializar este tipo de viviendas con anterioridad. “Fuimos a Pamplona, Bilbao y San Sebastián para ver qué se estaba construyendo. Ya no son pisos tan compartimentados, sino más abiertos, con cocinas y salones juntos... Nos atrevimos, costó, pero ahora la gente está encantada. Ahora se ha demostrado que es la apuesta de futuro con las unifamiliares”, indican.

En cuanto a los precios, señalan que es complicado dar un precio medio, pero sí recalcan que en Tudela es alrededor de un 35% más barato que en Pamplona.