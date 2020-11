El estado y el precio de la vivienda en los Ensanches

Actualizada 23/11/2020 a las 06:00

La pandemia ha acelerado la ansiada vuelta al centro a la que aspiraban desde hace tiempo un gran número de familias que nunca veían el momento para llevarla a cabo. A algunas, razona la CEO de Hábitat, Karol Zabalza, estimar el ahorro de no tener que dejar a sus hijos en el comedor ni hacer uso del transporte escolar les ayudó en la decisión. Un ahorro mensual que para una familia con tres hijos pequeños puede suponer hasta 500 euros. Pero también contribuyó la incertidumbre que todavía en verano existía sobre estos dos servicios y el hecho de que la pandemia no sólo no ha hecho mella en las finanzas de estas familias sino que les ha ayudado a ahorrar más al haber quedado estos meses limitada su capacidad de gasto. Una buena parte de esas transacciones aún no se recogen en las estadísticas oficiales, pero ya en el segundo trimestre del año los Ensanches se situaron como el único barrio con tendencia al alza en las ventas en la comparativa interanual y el tercero en el ranking de barrios y localidades por número de ventas. Sirva como ejemplo de “la locura de ventas” que, según algunas agencias inmobiliarias, se desató tras el confinamiento domiciliario las apenas 24 horas que tardó en venderse un inmueble reformado que salió a la venta en la calle Emilio Arrieta por 610.000€. Una transacción que ayudó a vender otro inmueble situado justo al lado que llevaba a la venta más de un año. Se vendió por 410.000 €. Lo cuenta el responsable de Engel &Völkers en Navarra que asegura que también hay “un gran interés” por las viviendas del edificio de Carlos III 49 que recreció tres alturas y que alberga áticos duplex a estrenar de 200m2 y más de 40 de terreza en pleno centro. En todo caso, el precio del m2, por encima de los 4.000€ complica su venta.

Los Ensanches comprenden tanto las manzanas que se extienden desde la Ciudadadela y la Taconera hasta el Palacio de Navarra, como las más céntricas de la ciudadad. La vivienda promedio que se ha vendido este año en esa zona cuenta con una superficie cercana a los 122 m2 construidos y un precio de 357.566 €. La cotización del m2 se aproximó en el segundo trimestre del año a los 3.000€ (2.939€) tras haberse incrementado más de un 14% en términos interanuales. En fechas recientes se entregaron viviendas, además de en la calle Carlos III, en áreas de gran atractivo como la Plaza del Castillo y la calle Amaya, donde el piso promedio salió a la venta por 420.000 euros. Lo que está costando más vender tras la covid son los inmuebles de promociones que se planificaron sin balcón y sin terraza. Justo este mes comenzará la construcción de viviendas en el solar de Salesianos, entre las calles Aralar y Media Luna y con más de 400 proyectadas que podrían provocar que los precios de la segunda mano tiendan a bajar. Aún está por concretar la parcela de Maristas. El abanico de precios de los pisos que están a la venta en la zona es dispar. Las principales webs incluyen hasta 180 inmuebles que oscilan entre los 145.000€ de un inmueble de 57m2 a la venta en Castillo de Maya y el 1.595.000€ de los áticos de la Plaza de la Libertad que ya han bajado un 8% su precio.