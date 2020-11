Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

Cuando se cumplen justo diez años de la concesión de las primeras licencias para iniciar la construcción de viviendas en Lezkairu, con hasta 7.300 proyectadas, se siguen entregando promociones aunque a un ritmo muy inferior al de los años anteriores. Se nota, coinciden las inmobiliarias, que cada vez queda menos suelo. Pese a todo, este año se han seguido solicitando licencias para nuevas viviendas en el barrio que equivalen a cerca del 44% del total de las solicitadas en Pamplona y comarca. En el segundo trimestre del año la entrega de promociones en Lezkairu se redujo casi un 60% con respecto al mismo periodo del año anterior lo que no ha impedido que el barrio siga siendo el primero en el ranking de ventas y tras la Covid-19, asegura Miguel Elizari, de Inmobiliaria Elizari y gerente del COAPI Navarra, la demanda se ha mantenido. “Lo que ha caído del todo es el mercado de locales y oficinas porque no hay actividad pero en la vivienda no hay demasiados cambios y los precios se mantienen tanto en venta como en alquiler”. Hoy por hoy el barrio de Lezkairu sigue siendo tras los Ensanches el que presenta un precio promedio del m2 más elevado. Las compraventas del segundo trimestre lo situaron en 2.341,91€, un 4,31% menos que un año antes.



Con las avenidas Juan Pablo II y Cataluña como principales arterias, el barrio no sólo está sirviendo de refugio para quienes buscan su primera vivienda. También para muchas familias que tienen a sus hijos escolarizados en colegios situados en el entorno como Luis Amigó o Maristas que ofrecen todos los niveles educativos pre universitarios. Los precios del centenar de viviendas que están a la venta en el barrio varían de forma muy notable en función de la zona en la que se encuadren. Las más caras, las próximas al Club de Tenis. Las más baratas, las de la parte baja del barrio, más cerca ya de Mutilva que del centro. Pese a todo, la cotización más elevada se alcanzó en Lezkairu en 2012 cuando salieron a la venta las primeras viviendas del edificio de Muroa que levantó Proginsa y que llegaron a superar los 400.000 euros. El precio de las promociones que se están construyendo ahora ya no es tan elevado. Con todo el precio de una vivienda promedio de 112 m2 se sitúa en los 264.401€.