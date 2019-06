Fiat Chrysler retira la propuesta de fusión con Renault

Actualizada 06/06/2019 a las 10:07

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha acordado este jueves retirar la propuesta de fusión con el Grupo Renault debido a las reticencias planteadas por el Gobierno de Francia, que cuenta con un 15% de las acciones del fabricante francés de automóviles.



En un comunicado, el grupo italoamericano ha explicado que no se dan en Francia las condiciones políticas necesarias para que la fusión se lleve a cabo de forma exitosa, después de que desde el Ejecutivo de Emmanuel Macron se haya llamado a la prudencia y a no precipitarse.

La Junta de Fiat, bajo la presidencia de John Elkann ha reafirmado, no obstante, que sigue "firmemente" convencida de la conveniencia de su oferta, "cuyos términos fueron cuidadosamente" trabajados para "ofrecer beneficios sustanciales" a ambas partes.



Este anuncio llega después de que el consejo de administración de Renault pospusiera nuevamente cualquier decisión sobre la posible fusión tras una reunión mantenida este miércoles bajo la presidencia de Jean-Dominique Senard.



Al término del encuentro, el fabricante francés ha indicado que no ha sido capaz de tomar una decisión al respecto debido al deseo de los representantes del Estado francés de aplazar el voto a un consejo posterior, aunque no ha facilitado una fecha para su celebración.



La empresa francesa ha adoptado esta decisión después de que miembros del Gobierno de Emmanuel Macron hayan pedido al fabricante francés que no se precipite a la hora de adoptar una decisión sobre la propuesta de fusión.



"Tomemos el tiempo para hacer las cosas bien (...) Es una oportunidad, pero hay condiciones (...) Es una operación de gran amplitud que busca crear un líder en el sector del automóvil", ha señalado este miércoles el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en declaraciones a la radio RMC.



En este sentido, Le Maire ha subrayado que el Estado francés quiere "garantías sobre el empleo, garantías sobre las sedes, garantías sobre los lugares industriales, garantías sobre la buena gobernanza". "Deseo que haya un sedes operacionales en Francia (...) Una empresa que sea además una representación", ha apostillado.

FUSIÓN

El consorcio italoestadounidense FCA presentó el pasado 27 de mayo una propuesta de fusión al 50% con Renault, creando un grupo con unas ventas anuales de 8,7 millones de unidades.



La pasada semana, Senard viajó a Japón para discutir con sus socios japoneses Nissan y Mitsubishi la posible fusión entre Renault y FCA. Los miembros de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi afirmaron que mantienen una discusión "abierta y transparente" sobre la propuesta del grupo italoestadounidense.



Nissan, por su parte, ya adelantó que no se "no se opone" a la fusión entre ambos grupos, aunque ha pedido que primero se resuelvan muchos detalles ante de que concrete su posición. No obstante, este lunes el consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, aseguró que, de completarse la operación, la relación existente entre las marcas francesa y japonesa requeriría una revisión "fundamental".



"Desde el punto de vista de proteger los intereses de Nissan, Nissan analizará y considerará sus relaciones contractuales existentes y cómo debemos operar los negocios en el futuro", señaló Saikawa.

AGRADECIMIENTO DE FIAT



En cualquier caso, desde Fiat han trasladado su sincero agradecimiento al Grupo Renault, y en particular a su presidente, así como a Nissan y Mitsubishi, "por su compromiso constructivo en todos los aspectos" con la propuesta planteada por la compañía.

Asimismo, el grupo italoamericano ha subrayado que continuará cumpliendo con sus compromisos a través de la implementación de susestrategia.

