Ford y Volkswagen acuerdan una alianza para el desarrollo de vehículos

Actualizada 15/01/2019 a las 16:11

Ford y Volkswagen anunciaron este martes la creación de una alianza para producir vehículos comerciales y camionetas "pickup" para "mercados globales" lo que les permitirá ahorrar costes de desarrollo.



Las dos compañías señalaron en un comunicado conjunto que la alianza no supone el intercambio de participaciones accionariales.



Además, las dos compañías han firmado un memorando de entendimiento para "investigar la colaboración en vehículos autónomos, servicios de movilidad y vehículos eléctricos".



En una teleconferencia con medios de comunicación y analistas financieros, los directores generales de Ford, Jim Hackett, y VW, Herbert Diess, subrayaron que la alianza no supone el intercambio accionarial ni tampoco se prevé que en el futuro se produzca.



Tanto Hackett como Diess también destacaron que las dos compañías se mantendrán como entidades separadas y los vehículos frutos de la colaboración, aunque compartirán arquitecturas y otros aspectos fundamentales, tendrán identidades propias a Ford y VW.



Hackett también indicó que Ford no espera que la alianza con VW implique la reducción de la fuerza laboral de la compañía.



Por su parte, Jim Farley, presidente de Mercados Globales de Ford, que también participó en la teleconferencia, explicó que la cooperación en el terreno de la camioneta "pickup" de tamaño medio está especialmente pensada para los mercados de Suramérica, Europa y África.



Farley también se refirió a los esfuerzos de reestructuración de Ford en Europa y declaró que la empresa hará "todo lo que tenga que hacer" para que la empresa sea rentable en Europa.



"Hay áreas que no están rindiendo de forma adecuada y vamos a lidiar con eso", señaló Farley.

