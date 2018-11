Centenares de inspecciones a Ryanair para controlar si cumple en cancelaciones

Actualizada 11/11/2018 a las 12:33

Ryanair ha recibido 671 inspecciones desde 2015 por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para comprobar que la aerolínea ha actuado de forma correcta con sus viajeros en casos de denegación de embarque, cancelación o gran retraso de sus vuelos.



Así lo reconoce el Ministerio de Fomento en una respuesta a las diputadas de Unidos Podemos Eva García Sempere, Rosana Pastor, Rita Bosaho, Carmen Valido y Félix Alonso.



Éstas habían dirigido una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso para conocer el control de esta aerolínea a raíz de las jornadas de huelga convocadas los días 25 y 26 de julio por el personal tripulante de cabina de pasajeros (TCP).



OPERARON "PRÁCTICAMENTE" TODOS LOS VUELOS



Fomento señala que la AESA inició una investigación y reclamó información a la compañía para comprobar que ésta cumplía con sus obligaciones de asistencia a los pasajeros de los vuelos con origen en España. Por el momento, la agencia señala que existen reclamaciones de pasajeros que estiman que la compañía no ha cumplido con sus derechos, según la normativa comunitaria.



Durante estas jornadas, relata Fomento, la AESA realizó inspecciones en varios aeropuertos de España para verificar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros por parte de Ryanair, y en estas actuaciones personal de la compañía informó de las acciones tomadas para cumplir con la normativa y garantizar los derechos de los pasajeros.



Asimismo, Fomento señala que, según la información facilitada por Aena, "se operaron prácticamente la totalidad de los vuelos programados durante las jornadas de huelga". "Los pocos vuelos que fueron cancelados fueron por razones completamente ajenas a la huelga", remarca.



Por otro lado, reconoce que sí que se tiene constancia de cancelaciones antes del establecimiento de los servicios esenciales, pero apostilla que "no existe legislación que impida a una compañía aérea la cancelación de vuelos siempre que cumpla con el reglamento sobre derechos de los pasajeros".



CONTROL LABORAL DE LA COMPAÑÍA



Por otro lado, Fomento recalca que AESA no tiene competencia en materia de condiciones laborales de las compañías aéreas ni capacidad para realizar inspecciones laborales. En todo caso, subraya, Ryanair es una compañía bajo la supervisión de una autoridad de aviación civil que no es la española.



Las diputadas de Unidos Podemos habían preguntado si existía algún tipo de investigación sobre una posible vulneración del derecho a huelga de sus trabajadores por enviar un formulario a los mismos, con el fin de conocer si iban a secundar los paros convocados.



En este caso, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social responde que la Inspección de Trabajo actúa siempre "bajo un absoluto deber de sigilo", y por tanto declina realizar ningún comentario pues, recuerda, la única posibilidad que deja la ley para ofrecer información sobre investigaciones realizadas es en comisiones parlamentarias de investigación.

