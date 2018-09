El trabajo doméstico no remunerado de las mujeres alcanzaría el 27% del PIB en España

Actualizada 27/09/2018 a las 13:18

Las mujeres españolas tienen que trabajar 52 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres, según el informe 'Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa' que publica este jueves 27 de septiembre Oxfam Intermón. La brecha salarial española es ligeramente inferior a la europea: como media, las mujeres ganan un 16% menos que los hombres en los países del continente.



Según apunta el informe, la brecha salarial puede explicarse por factores como la edad de la personas trabajadora, su experiencia y el tamaño de la empresa, aunque un 14% de la diferencia de salario en España "sólo puede atribuirse a la discriminación directa o indirecta por razón de género".



El informe de Oxfam Intermón señala también que las mujeres son mayoría entre la población con salarios más bajos, tanto en Europa como en España. En 2014, el 20% de las mujeres experimentó baja remuneración, en comparación con el 10% de los hombres. Respecto a las remuneraciones más elevadas, las mujeres representaron solo el 20% de entre el 10% de población trabajadora con mayores ingresos. De 609 consejeros delegados existentes en Europa dentro de las grandes empresas, solo 36 son mujeres.



La organización advierte en su informe que la "pobreza laboral" de las mujeres "queda en parte invisibilizada" estadísticamente "porque los datos de pobreza laboral se calculan por hogares y no reflejan la discriminación de género dentro del hogar".



"Para explicar esta discriminación, solo hay que poner el foco en algunos sectores como la asistencia social, el cuidado infantil, la restauración, servicios de limpieza o la atención al cliente para ver que están mayoritariamente feminizados", explican desde Oxfam Intermón con datos: en España, el 55,8% del trabajo del hogar lo hacen mujeres, y el 87,9% de los cuidados.



Las mujeres tienen también, según el informe, el doble de posibilidades que los hombres de tener un trabajo parcial no deseado: casi cuatro de cada cinco personas trabajadoras a tiempo parcial en la Unión Europea son mujeres, y en España, casi tres de cada cuatro.



EL TRABAJO INVISIBLE



"El perfil que se dibuja de estas mujeres precarizadas en Europa y en España está muy claro: mujeres migrantes, jóvenes y familias monomarentales son las que afrontan el riesgo más alto de precariedad y pobreza laboral", afirma el director de Oxfam Intermón, Chema Vera.



El informe advierte que ser mujer migrantes o familia monoparental incrementa el riesgo de pobreza laboral. En España, más de la mitad de las familias monoparentales están en riesgo de pobreza y exclusión social. El 83% de estas familias están encabezadas por mujeres.



Los datos de Oxfam Intermón también cifran el "trabajo invisible y no remunerado" de las mujeres dedicadas a los cuidados o a tareas domésticas, que según la organización son "el andamio sobre el que se construye el crecimiento en Europa", ya que supondría el 13% del PIB mundial, y el 27% de España. Las mujeres en Europa dedican una media de 22 horas a la semana al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican menos de 10 horas, precisa el informe.

