Ryanair rebaja a 150 los vuelos cancelados y dice que operará el 92% pese a la huelga de TCP

Actualizada 26/09/2018 a las 13:00

Ryanair ha rebajado a 150 los vuelos cancelados para este viernes en Europa, desde los 190 vuelos inicialmente previstos, ante la huelga convocada por sindicatos de tripulantes de cabina (TCP) en varios países, entre ellos España, según ha anunciado la aerolínea irlandesa en su cuenta oficial de Twitter, ya que "la gran mayoría" de sus empleados no la secundará.



La aerolínea de bajo coste irlandesa, la de mayor volumen de pasajeros en Europa, asegura que no se verán afectados por el paro de 24 horas de sus auxiliares de vuelo el 92% de los vuelos programados en su red para el próximo viernes, 28 de septiembre, que ascienden a 2.400 operaciones.



El paro de 24 horas convocado por sindicatos de TCP en Ryanair afecta a España, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia y Alemania, y sigue a los que se sucedieron en el mes de julio.



Ryanair tachó ayer de "innecesaria" esta huelga y cifró en 30.000 los pasajeros afectados y en 190 el número de cancelaciones previstas, el 8% de su programación para el viernes.



La compañía señala hoy que no cuenta con el desglose y porcentaje de vuelos que podrían verse afectados en España y en los aeropuertos donde opera. Ryanair es la compañía que más pasajeros transporta en España, con una oferta que supera las 400 rutas desde nuestro país.



En julio, dos días antes de que Fomento estableciera sus servicios mínimos paros los paros, la aerolínea canceló el 12% de los 2.400 vuelos diarios que la aerolínea opera en Europa para minimizar los efectos de la huelga que afectó entones a 200 de los vuelos diarios que Ryanair opera en España.



"Todos los clientes afectados recibieron ayer, 25 de septiembre, correos electrónicos y mensajes SMS informándoles de la cancelación de su vuelo, así como sus opciones", señala la compañía, que asegura haber hecho todo lo posible por evitar esta huelga".



SERVICIOS MÍNIMOS EN ESPAÑA



En España, el Ministerio de Fomento fijó ayer los servicios mínimos para la huelga de Ryanair en el 59% vuelos domésticos cuyo medio alternativo de transporte público signifique un recorrido con un tiempo de desplazamiento igual o superior a cinco horas, y de los internacionales, y en el 100% de los vuelos con las islas, así como en el 35% los vuelos nacionales con alternativa de menos de cinco horas, como ya hiciera en los paros realizados por sus TCP en julio.



Según la información aportada por la propia compañía, cerca de 870 trabajadores están convocados a la huelga en las bases españolas. Según los sindicatos españoles convocantes, USO y Sitcpla, son más de 1.800 TCP llamados a la huelga en la docena de bases.

