Actualizada 29/08/2018 a las 19:01

Unidos Podemos ha insistido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que hay que subir los tramos altos del IRPF, gravar las grandes fortunas y las transacciones financieras y ha señalado que todo está sobre la mesa porque ninguna de las dos partes "ha renunciado a nada".



El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, así lo ha dicho a las puertas del Congreso tras la reunión que ha mantenido su formación morada con Montero, y que ha sido "exploratoria" pero se ha prolongado durante más de cuatro horas.

Fuentes de Hacienda han señalado: "Hay buena sintonía y tenemos confianza en alcanzar acuerdos".



Montero, Echenique, el responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, así como los diputados de Podemos Txema Guijarro y de En Marea Josep Vendrell han abordado el tema de la fiscalidad centrándose en varias figuras tributarias, como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.



Tras la reunión, que forma parte de las negociaciones para los próximos Presupuestos de 2019, Echenique ha insistido en la necesidad de crear un impuesto a las grandes fortunas y otro a las transacciones bancarias con fines especulativos.



No obstante ha puntualizado que éste último impuesto no supone renunciar al impuesto a la banca por el que aboga Podemos.



"Ninguna de las dos partes ha renunciado a nada, ni se ha pedido. Era una reunión exploratoria y ahora habrá que estudiar e intercambiar documentos concretos", ha dicho al tiempo que ha confiado en que la estimación de recaudación que les ha traslado la ministra para 2019 sea mayor.



"Esperamos que los números que nos ha traslado al Gobierno aumenten", ha dicho Echenique, que también ha advertido de que las negociaciones deben finalizar antes de que llegue al Congreso la senda de déficit.



El dirigente de Podemos ha avanzado que la modificación del IRPF ha sido uno de los temas que han tratado con Montero, aunque no ha desvelado si se crearían nuevos tramos para rentas altas o se llevaría a cabo una modificación de los ya existentes.



"Lo hemos comentado y esperamos que se haga porque no tiene sentido que pague el mismo porcentaje una persona que gana 60.000 euros al año que la que gana 120.000 euros anuales", ha dicho.



Sobre el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades que no afecte a las pymes ha avanzado que volverá a abordarse en nuevas reuniones, porque es un tributo "complejo" que "contiene muchos agujeros y privilegios fiscales a los que se pueden acoger las grandes corporaciones y las pymes no se pueden acoger".



Sánchez Mato (IU) ha afirmado que la discrepancia está en los plazos para poner en marcha las diferentes figuras tributarias y, en este aspecto, ha aseverado que todos los cambios en impuestos deben "tener un reflejo presupuestario en 2019".

Vendrell (En Marea) ha recordado que la mesa relativa a la fiscalidad es "fundamental" para avanzar en las mesas sociales.



TERCERA REUNIÓN



El primer encuentro también se produjo con la ministra de Hacienda la semana pasada para abordar la Ley de Estabilidad y el martes se reunió la mesa de Sanidad, Dependencia y Educación.



Tras la primera reunión, fuentes de Podemos señalaron que entre los asuntos tratados el Ejecutivo también planteó la posibilidad de ampliar el permiso de paternidad a los funcionarios de forma gradual hasta las 16 semanas en 2021, aunque la formación morada exige que esta medida sea universal y afecte a todos los trabajadores, tanto públicos como privados.



Podemos confía en cerrar acuerdos y en que los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy no tumben los Presupuestos, ya que de lo contrario habría que prorrogar los del PP para 2018.

