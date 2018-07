Ryanair busca un acuerdo con sindicatos y ve un impacto pequeño por la huelga

Actualizada 24/07/2018 a las 17:37

El director general de Marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, ha asegurado este martes que la aerolínea sigue abierta a las demandas de los sindicatos de tripulantes de cabina y ha destacado que hasta ahora el impacto que han tenido las huelgas registradas en Europa ha sido "bastante pequeño".



Ryanair cree que se llegará a un entendimiento con los sindicatos, ha señalado Jacobs, quien ha precisado que "probablemente" se necesiten más reuniones antes de llegar a un acuerdo como el que tienen otros países como el Reino Unido o Alemania, donde la compañía opera.



Asimismo, el directivo ha resaltado que es necesario que los sindicatos reúnan todas sus demandas en un documento para que la aerolínea pueda tenerlo en consideración y sólo el hecho de sentarse a negociar será lo que finalmente permitirá que se llegue a un acuerdo.



En cuanto al impacto económico de las huelgas que se están produciendo en Europa y el que podrá suponer la que arrancará mañana en España si no si no se llega a un entendimiento con los sindicatos es "bastante pequeño" hasta la fecha, ha señalado el directivo, que no ha precisado una cifra económica.



Además, ha asegurado que todavía es "pronto" para determinar si se moverán vuelos a otras bases que no estén amenazadas por las huelgas de tripulantes de cabina, ya que la aerolínea cree que se llegará a un punto de encuentro con los sindicatos.



No obstante, el directivo ha aclarado que, de no alcanzar finalmente un acuerdo, se producirán más reuniones con los sindicatos la semana que viene.



De momento los 50.000 pasajeros diarios de los tres países (España, Portugal y Bélgica) cuyos vuelos para el 25 y 26 de julio fueron cancelados debido a la huelga de tripulantes de cabina ya han sido reubicados en vuelos alternativos o se ha gestionado el reembolso completo de su billete el pasado fin de semana.



La aerolínea irlandesa no espera que haya más cancelaciones mañana, cuando operará más de 2.400 vuelos en Europa y transportará a más de 450.000 clientes.

Etiquetas Ryanair

Selección DN+