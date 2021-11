El concurso de innovación de la UN entrega los premios a los proyectos ganadores

'Goodies', un proyecto sobre moda sostenible, ha sido el ganador del concurso de innovación de la un proyecto sobre moda sostenible, ha sido el ganador del concurso de innovación de la Universidad de Navarra , el Inn BIG Challenge, una iniciativa organizada por Innovation Factory, el Imagine Creativity Center de San Francisco y Tantaka, que tiene como objetivo "promover el espíritu innovador de los alumnos a través del desarrollo de proyectos de innovación social".

Según informa la universidad en nota de prensa, la entrega de premios tuvo lugar este miércoles durante el Demo Day, jornada en la que se expusieron los proyectos finalistas de la competición, en la que han participado más de 100 alumnos. En esta segunda edición, los alumnos han escogido entre dos retos: moda sostenible ('Right Fashion') o propuestas relacionadas con el cuidado, acompañamiento o inclusión de las personas mayores.

El equipo de 'Goodies', que también consiguió el favor del público con más de 100 votos, está formado por María de los Ángeles Ortega, de 3° de Economía; y Lucía Estrada y Valeria Estrada, ambas de 3° de ADE.

Las alumnas idearon una marca de ropa con tecnología magnética (IMANA), que permite al usuario modificar cada parte de sus prendas (mangas, tipo de cuello, colores) y diseñar diferentes combinaciones, "sin añadir más prendas a su armario y generando un impacto positivo en el medio ambiente".

"Lo llamamos Ropa Rompecabezas. Con muy pocas prendas, consigues cientos de combinaciones. Esto nos permite ofrecer un diseño atemporal y versátil que permite darle variedad y diversión al proceso sin consumir en exceso", ha explicado en representación del equipo María de los Ángeles Ortega.

EL EQUIPO DELTA +, EN SEGUNDO LUGAR

Su proyecto, #WhenITurn100, consistía en una plataforma multigeneracional de social listening donde usuarios de todas las edades "pudieran opinar, reflexionar y co-diseñar el futuro de las personas mayores".

Formado por cuatro estudiantes del grado en Diseño, Belén García, Paula Fermín, Marta Rodríguez y Osmán Rodríguez, el objetivo era convertir esta iniciativa en "un movimiento mundial donde las personas mayores no se sientan solo escuchadas, sino atendidas; que no se les vea, sino que se les mire con verdadera atención; no solo conocidas, sino cuidadas", exponía Marta Rodríguez.

Durante la final, el público asistió a las presentaciones de otros cuatro equipos: Vetus Amica, A Great Transformation, A Tiempo Real y R3's D3sign. El jurado estuvo formado por Belén Goñi, directora de Innovation Factory; Natalia Couto, directora de Tantaka; Santiago Hermida, del Imagine Creativity Center; y César Martín, subdirector de proyectos estratégicos en la Escuela de Arquitectura.

MARCAS INVITADAS EXPONEN SUS CASOS DE INNOVACIÓN

Además de las exposiciones finales, dos marcas invitadas inspiraron a los participantes con sus casos de innovación. Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, explicó el proceso emprendedor y sostenible que llevó a cabo para poner en marcha su empresa.

Por otro lado, el vicepresidente de Adopta un Abuelo, Alfonso Mata, subrayó la importancia de compartir tiempo con las personas mayores para combatir su soledad.

La competición también contó con el apoyo de Solera Asistencial y del ISEM Fashion Business School, quienes subrayaron "los problemas que genera la industria de la moda en el medio ambiente y la soledad o desinformación a la que se enfrentan los mayores".