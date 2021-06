Curso de Innovacion Lab Design de Cistec y Consulplusteach

Actualizada 25/06/2021 a las 09:54

El pasado jueves 17 y viernes 18 de junio tuvieron lugar en el Centro Dotacional de Cordovilla, el Innovation Lab de Consulplusteach, dos jornadas formativas sobre la metodología Design Thinking aplicada a la fabricación 4.0 y transformación digital. El curso, al que asistieron profesionales de Cistec, EOS y Volkswagen Navarra, estuvo organizado por Consulplusteach y dictado por Iñigo Echeveste (Senior Lecturer, ESSEC Business School, Paris y PhD), en colaboración con Cistec Technology y Sedus.



Design Thinking, una metodología para innovar Iñigo Echeveste ha realizado varias certificaciones en Design Thinking y transformación digital, destacando la de Coach Acreditado en HPI Academy (Stanford/Postdam) y BCG/Darden Business School (Universidad de Virginia) en transformación digital. Así mismo, es experto en impartir formación a equipos directivos. Ha realizado varias investigaciones sobre Design Thinking y transformación digital, siendo coautor del libro “Las transformaciones digitales de los inmuebles comerciales” (“Les Transformations Digitales de l’immobilier d’entreprise”, Ed Eyrolles. Paris).



Su curso Design Thinking Gold 4.0 está enfocado en la metodología Design Thinking, un modelo creado por Dave Kelley en la universidad de Stanford e IDEO en Palo Alto y basado en la metodología enunciada por Herbert Simon en 1996. Esta metodología ha sido clave en la creación de muchas de las empresas emergentes y startups en Palo Alto y Silicon Valley como Facebook, Google, Apple, Procter & Gamble, General Electric, y particularmente Netflix, y ha sido adoptada por empresas como Amazon. El caso más famoso de éxito ha sido el uso estratégico de la metodología por dos diseñadores graduados de RISD, fundadores de Airbnb.



Design Thinking es un modelo de diseño orientado a resolver problemas a partir de las necesidades de los usuarios, y basada en la colaboración entre diferentes perfiles, por lo cual, la persona está en el centro tanto en el entendimiento del problema como en la búsqueda de soluciones. Nos permite estudiar problemas y plantear soluciones de manera muy ágil, por lo que, en entornos de transformación se obtienen resultados increíbles. Además, esta metodología integra la tecnología, por lo que, es una metodología muy usada por IBM y BCG para la transformación digital de sus clientes.



UN IMPULSO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN NAVARRA

Este tipo de jornadas sobre metodología Design Thinking son muy habituales en ciudades como Paris (ESSEC, Ponts et Chaussées), Londres (The Tree House Innovation y Universidad de Cambridge), Berlín (HPI d.school and Academy, Potsdam), Singapur, y obviamente en Stanford e IDEO en Palo Alto, donde la transformación digital e innovación estratégica es ya una realidad y está implantando en la cultura empresarial.



En los últimos meses Navarra está siendo ejemplo de un importante acercamiento hacia la transformación digital del tejido empresarial. Por ese motivo, se decidió impulsar un curso en Design Thinking en la capital navarra.

CISTEC TECHNOLOGY



Consulplusteach no dudo en ponerse en contacto con Cistec Technology para organizar en Navarra el evento en el Innovation Lab, y acercar a Navarra la metodología Design Thinking. CISTEC Technology es una empresa puntera en ingeniería digital que ha sido galardonada con varios premios nacionales e internacionales, y que, además, este mismo año llegaba a la final de empresas innovadoras de la mano del Banco Santander y de la Cámara de Comercio, con el apoyo de Gobierno de Navarra.