Casos de éxito reales en transformación digital de empresas

Actualizada 22/06/2021 a las 06:00

No hay elección posible. O la empresa se digitaliza o desaparece. Esta tesitura obliga a las compañías a acometer una mutación en su forma de entender los negocios y su propio funcionamiento, un cambio radical de la cultura interna para asimilar los cambios que implican la era digital. Frente a esta necesidad, son muchos los empleados que frenan activa o pasivamente una traumática adaptación que se impone desde arriba. El miedo a quedarse sin funciones y ser despedido, por no hablar del rechazo a salirse del espacio de confort profesional, actúa como retardante en un contexto en el que las empresas no tienen tiempo que perder para no quedarse fuera del mercado. “El cambio es difícil si no hay motivación para cambiar. Cuando automatizamos la recepción de facturas, el contable pensaba que se iba a quedar sin trabajo. Sin embargo, se ha librado de las obligaciones más tediosas para ocuparse de temas mucho más estimulantes. Ahora nos da abrazos”, relataba este lunes Daniel Berganzo, responsable de los sistemas de tecnologías de la información (CIO) de Florette. Las reticencias a las novedades son un común denominador en las empresas, pero superarlas permite abrir un nuevo abanico con “posibilidades tremendas”. La clave es lograr que todos vayan “poco a poco subiéndose al barco”.

La empresa agroalimentaria Florette comenzó su apuesta por la digitalización en 2015. Por aquel año, la parte agrícola del negocio se gestionaba con partes de papel que los técnicos de campo rellenaban para, posteriormente, ser tramitados en la oficina para poderse introducir en el sistema. Con este procedimiento era imposible disponer de datos salvo al cierre de las campañas, según explicaba este lunes Berganzo. Todo cambió hace seis años con la eliminación del papel y el uso de tabletas por los técnicos de campo para introducir directamente los datos en el sistema. “Ahora pueden ver la información en tiempo real desde el campo para tomar decisiones”, resumía. El sistema está dando ahora una vuelta de tuerca para habilitar modelos predictivos y establecer la fecha óptima de recolección para evitar plagas, hacer un riego inteligente o fijar el orden óptimo de recolección.

UN 80% MENOS DE DEFECTOS

Al igual que Berganzo, el director de calidad de Electrónica Falcón, Javier Catalán, trasladó a los asistentes de la jornada sobre digitalización celebrada ayer en la Confederación Empresarial de Navarra las bondades tangibles que aportan las nuevas tecnologías. En el caso concreto de esta empresa, ha logrado reducir en un 80% los defectos en las tarjetas electrónicas que producen gracias a un sistema de visión artificial desarrollado internamente capaz de aprender de sus errores. Para ello, tuvieron que colaborar las áreas de producción, mantenimiento, ingeniería, calidad e incluso la propia dirección, un esfuerzo conjunto con el que han logrado ahorros de 16.000 euros anuales “por retrabajos”. Gracias a este proyecto, una cámara puede encontrar en las placas electrónicas los componentes que no han sido puestos en su sitio, que estos componentes no son los correctos o que se han instalado al revés, todo ello antes de aplicar la soldadura. “Los operarios hacen este mismo trabajo durante ocho horas y es probable que alguna vez puedan equivocarse”, admitía Catalán.

Pese a que había dudas iniciales sobre su eficacia, el sistema ha conseguido reducir “a cero” los rechazos del cliente. Todo un logro que ha sido posible gracias a un trabajo en equipo que implicó la selección del hardware adecuado, el desarrollo del software, el conexionado de entradas y salidas, así como las pruebas de funcionamiento y la validación final.

CIBERSEGURIDAD: LAS REGLAS DE LA DESCONFIANZA

Frente a la visión clásica de que la seguridad informática de las empresas está garantizada puertas adentro gracias a los firewall, Alberto Pinedo, experto en ciberseguridad de Microsoft en España, advirtió que este paradigma debía cambiarse por el de “la confianza cero”. Esta nueva aproximación a la ciberseguridad se basa en tres pilares: verificación de datos e identidades, privilegios y permisos de acceso limitados en alcance y tiempo y, finalmente, asumir que un ciberdelincuente pueda acabar infiltrándose en la red interna. Según alertó Pinedo, en la internet oscura, aquella en la que se ocultan los amigos de lo ajeno, abunda la venta de todo tipo de herramientas que facilitan la ejecución de las estafas informáticas e incluso es posible la suscripción a servicios de ciberdelincuencia.



Los tres pilares de la seguridad informática moderna

1 Verificación. La primera barrera para la seguridad de los sistemas informáticos de una empresa pasa por verificar siempre la identidad con quienes se interactúa. Es habitual el robo o la suplantación de perfiles, por lo que no debe suponerse jamás que al otro lado de la comunicaciones está el cliente, el ‘partner’ o el proveedor. Y otro tanto sucede con los datos que, de fuentes externas, llegan a la empresa.

2 Permisos. Los privilegios de acceso de clientes, empleados y proveedores a los sistemas informáticos deben ceñirse a lo estrictamente necesario y solo por el tiempo preciso. Por ejemplo, los usuarios de los trabajadores que han salido de la empresa deben ser eliminados o anulados. Tampoco conviene que los máximos responsables de la empresa tengan un acceso ilimitado a los sistemas.

3 Brecha. Por muchas precauciones que se tomen para evitar brechas de seguridad en los sistemas informáticos, hay que dar por supuesto que tarde o temprano habrá una infiltración. Para dificultarle las cosas a los ciberdelincuentes, los sistemas tienen que estar lo más compartimentados posible y debe establecerse una jerarquía en la protección de los datos más sensibles para la compañía.