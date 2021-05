Crecer de manera sostenible, factor clave para la rentabilidad futura de las empresas

Actualizada 14/05/2021 a las 16:16

En 2025, entre un 41 y un 57 % de los fondos de inversión de Europa se gestionarán con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (EGS). El dato procede de una estimación que la consultora PwC ha presentado durante las III Jornadas 'Crecer para competir: sostenibilidad para dejar huella', organizadas por Sodena y Elkargi y que se han celebrado este viernes. Un encuentro que ha mostrado, a través de diversos casos prácticos, cómo aquellas empresas que han incorporado a su operatividad los criterios antes citados han logrado un mayor reconocimiento, así como mejores resultados económicos. Por ello, “crecer de manera sostenible se ha convertido en la única fórmula que asegura la rentabilidad en el medio y largo plazo”, ha sido uno de los mensajes más recurrentes en esta cita.



Al mismo tiempo, estas III jornadas de Sodena y Elkargi han sido las primeras de este tipo después de la pandemia en la que se midió la huella de carbono. De esta forma, para compensar las emisiones de CO2 producidas durante el evento y lograr una afección positiva, las entidades promotoras han previsto la plantación este próximo otoño de un centenar de árboles en un área de la región que esperan concretar en breve con la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.



MÁS DE 200 EMPRESAS INTERESADAS

Celebrada de forma semipresencial, la iniciativa de Sodena y Elkargi ha concitado el interés de más de 200 empresas cuyos representantes se han reunido en el Colegio de Médicos de Navarra, siguiendo las medidas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.



El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra y presidente de Sodena, Mikel Irujo, ha incidido en el papel activo que las empresas,sobre todo las pymes, deben desempeñar para el desarrollo de los ODS a nivel local, nacional e internacional. “Eso significa que deben implantar un modelo responsable de gestión para alcanzar el gran cambio transformacional que se necesita y aparece reflejado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas”. En relación con esta apuesta “Sodena siempre ha sobresalido por su nivel de implicación para el desarrollo y crecimiento de las empresas navarras” ha subrayado.



Por eso, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial y presidente de Sodena ha juzgado que la apuesta que la sociedad pública ha realizado en materia de sostenibilidad la convierte en “motor de la transformación” de un tejido empresarial navarro “más competitivo y en crecimiento”.



Por su parte, el empresario y presidente de Elkargi, Josu Sánchez, ha valorado la función desarrollada por esta entidad a la hora de facilitar el acceso a la financiación de las empresas. En ese sentido, ha recordado que en plena pandemia pusieron a disposición de pymes y autónomos de la Comunidad foral cerca de 100 millones de euros. No obstante, Sánchez ha querido ir un poco más allá de esas cifras porque “del mismo modo que sin financiación no hay crecimiento, si este no se sustenta en parámetros de sostenibilidad ambiental, social y económica, no habrá futuro”.



La clausura de las III Jornadas 'Crecer para competir: sostenibilidad para dejar huella' ha corrido a cargo de la presidenta de Navarra, María Chivite. En su intervención, ha incidido en que “las finanzas sostenibles implican que en el proceso de toma de decisiones de inversión se tengan en cuenta, además de los criterios estrictamente financieros, como rentabilidad, riesgo y liquidez, los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno”, y ha añadido que “el Gobierno de Navarra viene trabajando también en esta senda de integración de la sostenibilidad en sus distintas políticas y ha apostado por abordar con decisión y desde una concepción global y local los objetivos de sostenibilidad marcados por la Agenda 2030”.



LG ELECTRONICS y PwC

Previamente, el CEO de LG Electronics Iberia, Jaime de Jaraíz, ha presentado el Movimiento Smart Green España que promueve su compañía y que tiene como principal meta la plantación de 47 millones de árboles cada año. Esta iniciativa ya se ha iniciado en algunos municipios del norte de Madrid y, según de Jaraíz, quiere involucrar a todos los colegios y residencias de mayores. “Hay que unir a toda la sociedad para reforestar España porque el verdadero sentido de la vida es plantar árboles bajo cuya sombra te cobijarás”.



Posteriormente, el socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC, Pablo Bascones, ha enumerado aquellos elementos que permiten que la sostenibilidad sea uno de los principales ejes en los que se apoyará la competitividad futura de la empresa.Así, ha subrayado cómo la regulación, el personal inversor y financiador, así como los y las clientes y las tecnologías están impulsando un cambio de prioridades hacia un modelo de crecimiento más sostenible. En ese sentido, para afrontar con garantías ese proceso, Bascones ha planteado un decálogo de características que definen una empresa responsable. Entre estos ha mencionado la necesidad de dotarse de un establecimiento de ‘governance’ a nivel consejo y de dirección que forme parte de la estrategia. O, también, la definición de objetivos, métricas y planes de acción, el análisis y medición de los retornos obtenidos, así como el impulso de una comunicación transversal y transparente con los grupos de interés.



CASOS PRÁCTICOS DE ÉXITO EN NAVARRA

El programa se ha completado con una mesa redonda donde las empresas implantadas en Navarra Gelagri Ibérica, 3P Biopharmaceuticals y CO2 Revolution han expuesto las buenas prácticas que han llevado a cabo en sostenibilidad corporativa, social y medioambiental. La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, se ha encargado de introducir estos casos al tiempo que ha destacado el papel de liderazgo que la sociedad pública ha adquirido en este mismo campo. En su opinión, “existe una concienciación cada vez mayor que demanda aplicar en la operativa diaria y, por ende, en los modelos de negocio, prácticas de sostenibilidad”. De ahí que, según Irigoien, “la ciudadanía y, en especial las empresas, tenemos el deber de implantarlas y gestionarlas porque está demostrado que sostenibilidad y rentabilidad están interconectadas”.



Al hilo de esta reflexión, uno de los casos reales que se han tratado y donde la sostenibilidad está presente en todas las decisiones de la empresa, ha sido el de la farmacéutica 3P Biopharmaceuticals. Su CEO, Dámaso Molero ha destacado, de los casi 15 años de andadura de su compañía que “siempre hemos tomado las decisiones por conciencia medioambiental”. Ha añadido, asimismo, que “llevamos años con fuertes inversiones, en tecnologías avanzadas, obteniendo niveles de bioseguridad superiores a lo que nos marcan los estándares y sin penalizar la rentabilidad”. Y que, siguiendo la tendencia de las principales farmacéuticas mundiales, tienen previsto iniciar un desarrollo vinculado al ‘Carbon Neutral’.



Mientras, Nati Luqui, responsable de Seguridad Alimentaria y Proyectos de Gelagri Ibérica ha afirmado que basan el éxito de su evolución en “analizar costes, márgenes y rentabilidad bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y económica”. Implantada en Milagro y dedicada al cultivo de verdura para su posterior congelación y venta, su diferencial competitivo radica, según Luqui, en los acuerdos de sostenibilidad que mantiene con más de 600 agricultores “para que todos ellos trabajen sobre unos parámetros respetuosos con el entorno”.



Junto a los dos anteriores, otro de los casos prácticos citados ha sido el de CO2 Revolution, calificada como una de las 100 mejores ‘startups’ de 2018 del mundo. Su CEO, Juan Carlos Sesma, ha rememorado el nacimiento de su organización con profesionales de diferentes perfiles que querían sentirse bien con lo que hacían. Esto unido a que compensan la huella de carbono con procesos de reforestación realizados a gran escala y bajo coste mediante el uso, entre otros métodos, de semillas inteligentes y drones los sitúa como “una combinación sostenible y con mucho futuro”.



ADHESIÓN A LOS ODS Y MEJORA DEL ENTORNO

Zenón Vázquez, director general de Elkargi ha cerrado este ciclo de intervenciones. En concreto, ha adelantado la adhesión de su compañía al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Una decisión que ha justificado en la búsqueda de un doble objetivo. Por un lado, involucrarse en proyectos que contribuyan al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por el otro, potenciar la concienciación de sus 21.700 empresas socias. “Porque en Elkargi, además de facilitar la financiación y potenciar el bienestar económico, queremos contribuir a la mejora social de nuestro entorno”.