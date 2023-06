Fernando Bacaicoa (Bacaicoa IP): "Trabajar por turnos no parece cómodo"

Bacaicoa 'Industrias Plásticas SA' , al igual que otras muchas empresas del sector del plástico y de otros ámbitos económicos, se topa con la dificultad de encontrar a profesionales para su planta de “Realmente tenemos problemas para encontrar personal adecuado”, expone su director general, Fernando Bacaicoa Ulayar. El directivo añade que en su empresa se trabaja “24 horas y 365 días al año en cinco turnos”, una circunstancia que, reconoce, “no resulta fácil” para muchas personas cuando realizan una oferta de trabajo. La firma, al igual que otras muchas empresas del sector del plástico y de otros ámbitos económicos, se topa con la dificultad de encontrar a profesionales para su planta de Oricáin , expone su director general, Fernando Bacaicoa Ulayar. El directivo añade que en su empresa se trabaja “24 horas y 365 días al año en cinco turnos”, una circunstancia que, reconoce, “no resulta fácil” para muchas personas cuando realizan una oferta de trabajo.

La plantilla de la empresa, dedicada a la fabricación de envase y embalaje, está compuesta en este momento por 80 personas. “El perfil que buscamos, cuando se da el caso de que haya un puesto vacante, es el de una persona para sustituir bajas largas o jubilaciones que, independientemente de la edad que tenga el aspirante al puesto, sea una persona que esté dispuesta a aprender, que sea responsable y con sentido común”, indica Fernando Bacaicoa.

El responsable considera que el problema no tiene una solución única ni mágica, ya que en su opinión la problemática es general y, en ella, confluyen distintos factores: unos que son comunes a todo el ámbito económico y otros más propios de la actividad de cada empresa. “Creo que en nuestro caso, una planta con el acto planteamiento de horarios, el régimen de turnos complica la solución a la dificultad de encontrar trabajadores. Da la impresión de que las personas en búsqueda de empleo parecen buscan puestos que resulten más cómodos para compaginar con su vida personal, en el sentido de unos mejores horarios”, detalla el directivo.

Fernando Bacaicoa no se explica una realidad como la actual, “cómo hay paro y empresas que no encuentran los trabajadores que buscan para sus centros de producción, innovación, etc”. “La principal explicación que encontramos en nuestro caso particular es ese régimen de turnos”, indica.

Apunta otra posible causa y que define como “el bajo nivel de formación de las personas desempleadas o la falta de experiencia en trabajos en el sector industrial”.

En cuanto a las prejubilaciones, el director general de la firma apunta que, desde hace años “se recurre a la jubilación parcial mediante un contrato de relevo”. “Es una figura que cada vez tiene más requisitos pero a la que le vemos importantes ventajas tanto para el trabajador como para la empresa”, concluye.