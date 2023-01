Raquel Gasco, de la dirección de Schneider en Puente la Reina a directiva europea de calidad

Raquel Gasco Caro (10-1-1984), nacida en Paterna (Valencia) llegó a dirigir la planta que Schneider Electric tiene en la localidad navarra de Puente la Reina en marzo de 2020. Ahora ha ascendido a un cargo europeo y ha pasado a ocupar el puesto de directora de calidad para Europa en una de las divisiones del grupo multinacional, la dedicada a los materiales destinados principalmente al hogar y a edificios. Es decir, abarca desde productos como interruptores y enchufes, tomas de teléfono y de USB, elementos de domótica, hasta cargadores de vehículos eléctricos. Raquel Gasco será sustituida por Adrián Castillo, ingeniero industrial y hasta ahora gerente de la empresa Maier en Navarra. La nueva directiva europea deja una planta que con 350 trabajadores que fabrica al año 76 millones de interruptores y enchufes.

A pesar de este cambio profesional, Gasco va a seguir residiendo en Navarra. “Tengo a mi jefa en Norteamérica, a compañeros de calidad en varios continentes y a los de mi división fundamentalmente en Francia. El trabajo se puede desarrollar en remoto, pero sé que es importante la presencialidad porque ayuda a mantener el contacto con los demás. Pero en mi caso la parte personal me ha pesado más que la profesional y he querido demostrar que puedo trabajar también desde Navarra. Mi pareja vive aquí y el resto de mi familia, en Valencia, a corta distancia desde aquí”, explicaba. Añade que, a la hora de decidir donde residir a partir de este nuevo cargo, no pensó en volver a Valencia por la cercanía que Navarra tiene con el aeropuerto de Biarritz. "Así que me he quedado a medio camino”, apuntaba.

Curiosamente, Raquel Gasco ha seguido un camino similar al de su antecesora, Elisa Genua, a la que admira y a la que sustituyó en la dirección de la planta de Puente la Reina. Genua también ascendió a un puesto directivo europeo al dejar Puente la Reina. Gasco estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se especializó en Electricidad y Electrónica. Empezó a trabajar de prácticas en Schneider, en Meliana, cerca de su pueblo, Paterna. Ahí estuvo desde 2005 hasta 2012 en el departamento de logística y hasta 2016, como líder del proyecto Lean Manufacturing. De 2016 a 2020 pasó a Barcelona, como responsable de ingeniería y mantenimiento, hasta que en marzo de 2020 fue nombrada directora de la fábrica de Puente la Reina, cargo desempeñado hasta el pasado octubre. Durante el desempeño de este cargo, comparó su función a la de un director de orquesta. “Cada uno tiene su partitura, sabe lo que tiene que hacer y yo lo que hago es guiar para que el conjunto vaya con la armonía necesaria”, dijo en su día en Diario de Navarra.