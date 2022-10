José Mari Martínez Díaz (Tudela, 60 años) confiesa que nada más terminar la antigua EGB, no quiso estudiar más. "Me gustaba el campo y empecé a trabajar. Ahora, echando la vista atrás, me pena no haber seguido estudiando y preparándome más, ya que puedo ver cómo los estudios que hay son muy buenos. Es cierto que me gustaba trabajar, y me sigue gustando, pero he tenido mucho tiempo para hacerlo, como para haber podido dedicar algo más de tiempo a formarme más. Aunque bien es cierto que cuando haces algo que te gusta, lo disfrutas, y yo en mi trabajo disfruto mucho", cuenta.

Casado y con una hija preside desde marzo de 2009 la Unión de Cooperativas Alimentarias de Navarra (Es su tercer mandado de cuatro años. la Unión de Cooperativas Alimentarias de Navarra ( UCAN ), tras el trágico fallecimiento de Joaquín Pérez de Obano en un accidente aéreo. La organización, que suma más de un centenar de cooperativas.

José Mari Martínez comenta que, en este tiempo, ha aprendido "a observar e interactuar con los mayores". "Los que tienes esa experiencia ayuda mucho". Defensor del relevo generacional y del papel estratégico de la agricultura, Martínez da un consejo a los jóvenes: "A quienes están ahora empezando les diría que lo que hagan, lo hagan con ilusión, porque esa pasión es el motor para seguir adelante. Mucho ánimo a todos y a todas"

Con la pandemia

¿Qué ha cambiado en su empresa u organización?

Pensar que ya no solo somo necesarios, sino que fuimos y somos imprescindibles.

La tarea pendiente sigue siendo…

Que la sociedad crea, no solo que fuimos, sino que seguiremos siendo imprescindibles y lo ponga en valor.

Hemos perdido una oportunidad para…

Se valore más al sector primario. Nadie se quedó sin alimentos que poner en la cesta de la compra a pesar del miedo que supuso salir de casa a seguir trabajando.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

La invasión de Ucrania por parte de Rusia. Debemos de repensar si no deberíamos de producir más, y pensar a cerca de la retirada de tierras.

¿Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha?

Tenemos que ilusionar a la gente como sector que está y debe estar a la última en modernidad (autoguiados, agricultura precisa o de precisión, big-data, digitalización, etc.) y preguntarnos qué necesitan nuestras cooperativas para dar este servicio.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad

Que todos los días tenemos que comer, al menos, 3 veces; y que resulta complicado encontrar relevo generacional, tanto hombres como mujeres. estas aún con mayor esfuerzo.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

El cambio es brutal. Resulta difícil de conocer que se trata del mismo sector. Cuando comencé recogíamos los gusanos de la patata a mano y llevar a la yegua del ramal, a utilizar cada vez más herramientas que ayudan a que el esfuerzo ya no sea físico, sino mental.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

El mayor reto es que jóvenes entren a trabajar en el sector. Los riesgos son cada vez mayores ya que, al haber menor número de personas trabajando en el sector, y con menor rentabilidad, cada persona debe de llevar más para poder vivir de ello, con la inversión que esto supone, tiempo, etc.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Me gustaría que la sociedad valorara más el trabajo que hacemos, al igual que se valoran otros trabajos; y que se pudiera entrar a trabajar en el sector de manera sencilla sin tener que venir con alguien que te avale, como familia del sector.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

Nos hemos acostumbrado a la incertidumbre y a centrarnos en trabajar, olvidándonos de socializar.

La decisión de la que se siente más orgulloso y por qué.

Que hemos sido capaces de dar de comer a toda la sociedad y nunca ha faltado nada desde el sector a pesar de pasarlo mal. Creo que es algo que nos dignifica.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Decepción acerca de que la sociedad no es consciente de que, a pesar de estar pasándolo mal en el sector, seguimos ahí. Y deberían de pensar que todos tenemos fecha de caducidad, es decir, que puede que en algún momento esto cambie si no se valora el trabajo que hacemos.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Por supuesto he tenido y tengo muchísimos referentes, de los que cada día intento aprender más.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes Nunca se consigue nada sin esfuerzo. Es necesario esforzarse cada día para seguir.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

No creo en fichajes estrella. Creo en el trabajo en equipo y en el compromiso con la empresa, con las cooperativas y con el sector.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Cuando empecé, la gran tecnología eran los primeros tractores, era alucinante. Por supuesto cuesta adaptarse a cualquier cambio, y más siendo tan grande, pero se acaba agradeciendo. Por suerte, es ese momento yo me pude apoyar en el técnico que los vendía, que nos explicaba su funcionamiento y posibilidades.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

Creo que hoy en día son imprescindibles, o te adaptas o no avanzas. Quizás de lo que más complicado me resulta es la utilización de autoguíados. No eliminaría ninguna, pero es cierto que tanta tecnología ayuda, pero hace que cada uno se centre más en su labor, perdiéndose las relaciones entre unos y otros para cualquier tarea.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida. Creo que a mi me ha pillado algo mayor. No las utilizo mucho, y creo que hacen que se pierda atención de lo que estás haciendo. Me parece perfecto que se utilicen, pero en el tiempo libre.

OCIO

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Me gusta mucho viajar, pero no siento que tenga nada pendiente. Me quedaría con un paseo por los Montes de Cierzo con mi familia. Es lo que he conocido y al estar cerca de donde vivimos, nos ha permitido y nos permite compartir muchos momentos. Me gusta muchísimo.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver.

Dubrovnik. Me pareció realmente una preciosidad, con una imagen muy bella cuando se van los cruceros.

Una comida que le apasione

Mi mujer, que me conoce muy bien, dice que no soy selectivo en esto, que me apasiona cualquier cosa, hasta una tostada con ajo.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

He sido presidente con partidos políticos de muy distintas ideologías, ya sean más de derechas, de izquierdas, nacionalistas, etc., y he podido compartir veladas con todos ellos. En mi trabajo, tengo la obligación de llevarme bien con todo el mundo, y creo sinceramente que debe ser así. Bien es cierto que, después de haber compartido tantos años con Patxi Vera, antiguo gerente de UCAN, y puesto a que ahora es una persona de la vida pública, Defensor del Pueblo de Navarra, tendría una velada con él y su mujer.