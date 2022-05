La convivencia entre las tiendas digitales y los formatos físicos tradicionales, a debate

La transformación de las tiendas, los formatos ‘ecommerce’ o ‘marketplace’ y la experiencia de los usuarios en las tiendas digitales y físicas han sido los temas que se han tratado en el desayuno empresarial ‘Retail Reset: Por qué las tiendas físicas son la clave del futuro’.

El protagonista del evento ha sido Dimas Gimeno, autor de ‘Retail Reset’, publicado por LID Editorial, socio fundador y presidente ejecutivo de WOW, fundador de KAPITA, e impulsor de Retail Innovation Lab. Además, fue presidente ejecutivo de El Corte Inglés, grupo líder de grandes almacenes con base en España.

Un desayuno organizado por Diario de Navarra y BrandOk, patrocinado por Caixabank, Lurauto y Cistec. El acto ha contado con la colaboración de Hotel Tres Reyes.

Dimas Gimeno ha asegurado que tras todo su bagaje profesional: "Me puse la mochila y me fui a conocer el mundo digital donde hay que conocerlo, en los mercados más avanzados como pueden ser EE UU o China, donde más de la mitad de la población es nativa digital y donde el ecommerce se acerca al 60%, frente al 20% de España".

CAMBIO SOCIAL, FUNDAMENTAL EN LAS EMPRESAS

Gimeno ha hablado de un cambio que "trasciende lo empresarial", un "cambio social". Una forma de comprar que parte de “entender cómo es mi cliente, porque ha cambiado y ahora es un cliente más complejo”, ha señalado.

"Hay diferencia ente los clientes comprendidos como nativos digitales y los que no son, que son competidores distintos. Además nacen plataformas digitales con las que es difícil competir. También ha cambiado el mercado, y hay que darse cuenta de eso. Los actores son radicalmente distintos y no vale hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, sería remar a contracorriente. Lo que está muerto no es el retail", ha diferenciado Gimeno.

Para Dimas Gimeno el rol de las tiendas es "más importante que nunca". "El punto de venta físico es posiblemente la gran diferenciación que hay hoy en día, pero tenemos que entender que hay que cambiarla. No podemos tener las tiendas de toda la vida. Hay que ofrecer una experiencia de compra memorable, ahí es donde lo físico tiene su oportunidad", ha explicado.

Gimeno ha incidido en esa gran diferencia entre el comercio digital y el físico, donde puedes tocar los propios productos y puedes donde la principal diferencia es esa compra emocional del cliente.

"La distribución en el comercio español es una pasada, tenemos que estar orgullosos por todo lo que significa. Hay referentes mundiales como pueden ser el propio El Corte Inglés o Inditex, que ha revolucionado el mundo de la moda a nivel mundial", ha referenciado.

La velocidad de los cambios que se están produciendo es otro de los temas que ha tratado Dimas Gimeno. "Hay cambios sociales que trascienden a nuestra manera de comprar actual. Diferentes olas que se suman unas a otras. Primero vino la globalización, luego la digitalización y ahora la socialización y la sostenibilidad", ha numerado Gimeno.

Ha descrito el sector de comercio español como "pequeño". A diferencia del sector de EEUU , donde son más de 300 millones de consumidores que están en un mercado con "reglas iguales para todos".

"El problema de Europa es que tienes micromercados dependiendo de los países, y tienen reglas del juego diferentes con sus fronteras y leyes. Es un reto porque dejan mercados pequeños", ha explicado Gimeno.

Ha señalado la importancia del Retail Reset. "Vamos a dejar de tomar decisiones que no nos lleven a ningún lado, vamos a entender la situación y a plantear acciones que estén a la altura de la situación y que, además, tengan éxito. Hay que cambiar todo para no cambiar nada, para seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora".

Recientemente, Dimas Gimeno ha abierto su startup WOW, "un compendio de todo lo que es la filosofía retail reset, una experiencia mixta híbrida entre lo físico y lo digital, donde siempre el cliente debe estar en el centro", ha descrito.

Una empresa que ha empezado desde 0, con los inconvenientes y ventajas que eso supone. "La transofrmación ha sido más fácil al empezar de 0, pero resulta complejo porque hay que encontrar talento y no puedes aplicar fórmulas ya existentes porque sino no sería interesante y porque no sería algo nuevo", ha matizado.