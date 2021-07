Laura Urquizu Barásoain es uno de ellos. EL avión, más bien. Con mayúsculas. Con él acompañándole, para exhibir músculo tecnológico nacional ante los gigantes norteamericanos de los negocios, el presidente de España se ha llevado a cinco emprendedores. Y no, no son ninguna de las grandes compañías que cotizan en el IBEX 35. Y sí, hay una navarra entre ellos. Dice una máxima del buen emprendedor que hay trenes que sólo pasan una vez en la vida. O aviones. Y en el que viaja estos díases uno de ellos. EL avión, más bien. Con mayúsculas. Con él Pedro Sánchez está recorriendo Estados Unidos en la que tal vez sea la misión comercial más importante para atraer inversores a nuestro país en décadas . Y, el presidente de España se ha llevado a. Y no, no son ninguna de las grandes compañías que cotizan en el IBEX 35. Y sí, hay

Desde el otro lado del Altlántico, Laura Urquizu desvela ante la NASA, YouTube, Apple o Goldman Sachs el tremendo potencial de Red Points , una startup puntera en software antipiratería de la que la pamplonesa es presidenta y CEO. “Es una oportunidad única para un avance exponencial en el tejido económico, tecnológico y digital de España. Nos la jugamos en la ejecución”, adelanta.

La última aventura de esta emprendedora navarra comenzó con una llamada desde Moncloa hace unas semanas. Lo consideró una muy buena oportunidad para ellos, porque desde 2018 tienen oficinas en Estados Unidos y para Red Points ése es el principal mercado. De hecho, actualmente ya el 50% de sus clientes son empresas americanas.

¿Y quién es Red Points? La compañía puede que sea una perfecta desconocida para el ciudadano de a pie. Pero no hay que cometer el error de pensar que es así para el mundo de las tecnológicas. En absoluto. Creada en 2011 en Barcelona, cuando la navarra entró en la empresa tres años después ésta apenas contaba con 10 trabajadores. Hoy son 300 y han captado 53 millones de euros en financiación gracias a un software antipiratería que permite a las firmas comprobar si otros están copiando su marca o producto y poder emprender acciones legales.

“Hemos enfocado este viaje como una oportunidad de negocio, con visitas a actuales clientes y a otros potenciales con los que ya estamos hablando, tanto en New York como en California. Por otro lado, en mi oficina de New York ya tenemos un equipo de 45 personas y he podido hacer reuniones presenciales con ellos, cosa que no podía realizar desde marzo 2020”, comienza la pamplonesa.

Estos están siendo días frenéticos para ella y los otros cuatro emprendedores. Mientras que el presidente Pedro Sánchez tiene su propia agenda, ellos participan en la agenda conjunta con la delegación española y tienen además la oportunidad de construir sus propias visitas. "En mi caso, dado que el foco fundamental es comercial, he mantenido reuniones con mi equipo americano, con potenciales clientes y con partners nuestros como Facebook en Palo Alto", desvelaba este viernes desde la localidad californiana, sede de múltiples tecnológicas, como Hewlett-Packard y desde donde atendió a Diario de Navarra pese a las 9 horas de diferencia. En la mini gira, visitas también a San Francisco y New York para mantener reuniones con Apple, NASA, HP, ZOOM, Youtube, PayPal, Morgan Stanley, Goldmand Sachs, Intel o Soros Foundation.

DEL ELÍSEO A LA SEDE DE LA NASA

"Nosotros somos partners de YouTube y algunas de las empresas visitadas son clientes nuestros, pero es muy impresionante visitarles en su sede y tener la posibilidad de conocer a los principales ejecutivos de algunas de ellas. La visita a la NASA ha sido muy especial, algo muy distinto y único, tuvimos ocasión de recorrer las instalaciones desde donde se monitoriza la actual misión a Marte y conocer a algunos de los ingenieros que han dirigido los proyectos de construcción de los robots. Muy inspirador", cuenta Laura Urquizu. Y ojo, que esta pamplonesa, que a comienzos de los 2000 pilotó el proceso de transformación digital de Caja Navarra, no se impresiona fácilmente. Premio a la mejor directiva de una startup, ya sabe por ejemplo lo que es recorrer los pasillos del Elíseo para participar en una sesión con Emmanuel Macron, el presidente francés. Fue hace unas semanas.

En la tournée norteamericana la emprendedora pamplonesa asegura que están recibiendo muy bien a las empresas tecnológicas, una de las razones por las que Pedro Sánchez ha apostado por ellas como compañeros de viaje: “USA es un país muy receptivo a cualquier innovación tecnológica que aporte valor, independientemente de donde proceda. Por ello, la tecnología española se adopta y se compra igual de rápido que la nativa, siempre y cuando seas capaz de demostrar la efectividad y productividad. También son rápidos abandonando lo que no funciona. Es un mercado muy dinámico”.

Licenciada en Económicas por la UPV, máster del IESE, políglota y embajadora de Pamplona allá donde va, Laura Urquizu sabe que España se la juega en estos meses gracias al aval de los 140.000 millones de euros del plan de recuperación europeo. “Es una ocasión única. Pero como decimos en el mundo del emprendimiento y las startups, la ejecución es tan importante como la idea. Es decir, una idea mal ejecutada no irá muy lejos. Esto es lo mismo. El plan y la inyección económica es una gran oportunidad, pero nos la jugamos en la ejecución. Es importante que se diseñen los procesos y planes adecuados para distribuir los fondos de forma efectiva y por otro lado, es necesario que todos los stakeholders demuestren capacidad de ejecución. Si se hace, el resultado puede ser un avance exponencial en el tejido económico, tecnológico y digital”, termina.