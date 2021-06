Rosa García cumple medio siglo decorando un sueño

Actualizada 06/06/2021 a las 06:00

En mayo de 1971, con 15 años recién cumplidos, Rosa García Medrano (Rincón de Soto -La Rioja-, 23 de mayo de 1956) abrió en Tudela su primera tienda de muebles y electrodomésticos. Ahora, 50 años después de aquel inicio empresarial, y tras haber soplado las velas de su 65 cumpleaños, García dirige un negocio familiar conformado por dos tiendas de interiorismo y decoración en Tudela, y otras dos en Calahorra (La Rioja) y Zaragoza (Aragón), además de una sección de construcción. Entre todas ellas suman una plantilla de 20 empleados.

Toda una trayectoria empresarial que, según apunta García, tiene su base “en los genes”. “Mi padre era un hombre enormemente emprendedor. Siempre digo que en lugar de en un hospital, yo nací en una tienda, y de ahí ese espíritu que mi padre me transmitió”, afirma García, quien se define como una mujer “autodidacta pero con formación”. “Empecé a trabajar con 15 años..., y no he parado desde entonces. Pero he tenido la gran suerte de haber tenido acceso a las mejores casas de decoración del país de la mano de mi amiga Isabel Tapia”, indica la decoradora.



EN LÍNEA ASCENDENTE

Los padres de Rosa García, Teodoro García y Julia Medrano, regentaban un negocio de muebles y electrodomésticos en su Rincón de Soto natal. Tras morir su padre, su hermano mayor Leo -fallecido en 1995- abrió una tienda similar en el barrio de Lourdes de Tudela al frente de la cual le puso a ella. Corría el año 1971 y Rosa García, con 15 años, iniciaba su aventura con 5 empleados a su cargo.

García recuerda aquellos primeros años de su trayectoria laboral como un momento apasionante en su vida, pero también “muy duro”. “No he tenido niñez, y muy poca juventud. Cuando mis amigas terminaban su jornada de estudio se iban a jugar a las cartas al bar de Rincón. En cambio yo terminaba el día cargada de problemas y pensando ya en el día siguiente”, reconoce.

El tesón y la pasión que desprende García hicieron que aquel negocio inicial fuera creciendo hasta que, en 1980, nació Decoraciones Rosa García SA, con una tienda que abrió sus puertas en la céntrica calle Juan Antonio Fernández dedicada al interiorismo y decoración.

Ya en 1995, y con la incorporación de varios sobrinos, llegó la apertura de Mi Casa, un establecimiento de diseño joven abierto en la avenida de Santa Ana.

Cinco años después, en el 2000, llegó el traslado de la primera tienda de 1980 a otra en la misma calle Juan Antonio Fernández.

Esta expansión empresarial se completó con la apertura de otras dos tiendas en Calahorra, en 2006; y en Zaragoza, en 2009, además de la extensión del negocio al sector de la construcción con las firmas Jardines de Tudela, Jardines de Calahorra y Jardines de Alfaro.



CON RELEVO GENERACIONAL

Apunta a ese tesón y pasión como claves del éxito pero, sobre todo, indica que el secreto está en “adaptarse al cliente, escucharle, saber qué es lo que quiere y dárselo”.

Durante este medio siglo de historia, García ha decorado infinidad de viviendas, pero también espacios tan diversos como restaurante, clínicas dentales, las cuevas turísticas de Valtierra o, incluso, el pueblo entero de Valdelavilla (Soria), que estaba deshabitado.

“Cada uno de esos trabajos tiene algo especial, por eso no me puedo quedar con uno en concreto, pero lo que me llena de orgullo es cuando salgo de una casa y los clientes que han confiado en mí me dicen lo felices que son viviendo ahí”, apunta García.

En este sentido, apunta que la llegada de la pandemia y las medidas de seguridad sanitarias establecidas “han demostrado lo importante que es contar con una casa agradable, bella y cómoda”.

Ahora, rebasados los 50 años de carrera profesional, García mantiene ese espíritu emprendedor con el que se puso al frente de aquella primera tienda en 1971. “Pero ahora tengo ese poso que da la experiencia y que me hace disfrutar mucho más de los proyectos y retos a los que me enfrento”, asegura la decoradora, quien se muestra satisfecha por contar con el relevo generacional que representan los cuatro sobrinos que forman parte de su equipo. “Ellos sí se han formado y llevan 25 años trabajando conmigo”, explica.

En cualquier caso, Rosa García no piensa por ahora en la jubilación. Y es que esa pasión por su trabajo sigue muy viva en su interior.

UNA EMPRESARIA COMPROMETIDA CON TUDELA

Pese a ser riojana de nacimiento, Rosa García ejerce de tudelana y defiende el desarrollo de una ciudad en la que reside desde 1980. Por eso, cuando se le pregunta qué le falta a Tudela ella no duda en responder que “la Carta de Capitalidad para que se convierta en una gran ciudad que pueda dar servicio a los casi 100.000 habitantes que agrupa la Ribera”. “Nuestros políticos deben velar para que Tudela no se quede atrás y se le haga el caso que se le tiene que hacer. Y no va a venir nadie de Pamplona a decirnos qué queremos o qué necesitamos. Debemos ser nosotros los que tengamos que subir para lograr lo que nos merecemos..., ¡aunque sea por pesados!”, señala la decoradora.

DNI

Rosa García Medrano nació en Rincón de Soto (La Rioja) el 23 de mayo de 1956. Es la pequeña de 3 hermanos (Leo, fallecido, y Pilar) del matrimonio formado por Teodoro García y Julia Medrano. Está casada con Enrique Sáenz Sáenz. El matrimonio tiene 2 hijos: Laura, directiva de la empresa Parfuá, que vive en Oporto; e Íñigo, que trabaja con su padre en la constructora familiar.

