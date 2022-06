Cerca de 7.000 puestos de trabajo del sector tecnológico están sin cubrir por falta de profesionales

A pesar de que el "déficit de talento digital" en España ha mejorado tras la pandemia, todavía hay 7.000 puestos de trabajo sin cubrir en el ámbito técnico, con 14.000 empresas que buscan perfiles. Además, la presencia de la mujer en las profesiones técnicas IT supone menos del 30% del total de profesionales del sector, una situación peor que hace 20 años.

El acto, organizado por ATANA Clúster TIC bajo el título 'El Talento como llave de la Transformación digital: un reto pendiente', se enmarca dentro del Programa LIDERA del Servicio de Empleo - Nafar Lansare (SNE), y en él han participado diferentes personalidades del sector tecnológico y representantes institucionales de la Comunidad foral.

El evento ha comenzado con unas palabras de bienvenida de Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la CEN, quien ha destacado que para abordar la transformación digital "primero es necesaria una transformación interna en las empresas para la que las personas y el talento son claves".

Por su parte, Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra , ha destacado que "nos enfrentamos a un, no solo en Navarra, sino a nivel global". "Es un gran reto, pero en el reto está la oportunidad", ha resaltado el consejero, que ha añadido que, para abordar este desafío, el Gobierno foral "no está solo". "Además de mi departamento, contamos con la universidad, los centros tecnológicos... Nuestra comunidad no parte de cero", ha subrayado.