Oferta de empleo público de Renfe: plazas, requisitos y cómo solicitar este 2022

Si hablamos de empleo público, ahora surge una oportunidad con la OPE de Renfe, que va a incorporar a cerca de 1.000 nuevos trabajadores a la compañía, de los que 600 se destinarán a cubrir los puestos de maquinista y el resto, a operadores comerciales.

La empresa ha publicado este miércoles las bases de la convocatoria de esta 'OPE 2022', que está cubierta por las condiciones laborales y retributivas establecidas en el convenio colectivo de Grupo Renfe.

En concreto, se convocan 600 plazas de maquinistas, de las que 430 corresponden para servicios de ámbito estatal, con ubicación geográfica a determinar y atendiendo a las necesidades existentes.

Así, 150 corresponden a cuadros de servicio de tráficos en el ámbito de Cataluña, Extremadura, Miranda de Ebro y Zaragoza, y 20 para servicios de tráficos transfronterizos, de los que 8 en ubicarán en Irún, 8 en Portbou y 4 en Barcelona.

Tras todas las incorporaciones planeadas, la operadora alcanzará el mayor número de maquinistas desde que se aprobó el Plan de Empleo en 2016, de 5.720 trabajadores. A principios de 2021, Renfe tenía 5.250 maquinistas en plantilla y la previsión apuntaba a la jubilación de 454 de ellos.

Por otra parte, la nueva OPE también contempla la convocatoria de 375 plazas de operadores comerciales 'N2' (300 de ámbito estatal y 75 para Cataluña), lo que supone 70 plazas más que la oferta de empleo de 2021.

La inscripción a cada uno de los puestos, cuyo plazo finaliza el 27 de febrero, se realiza en la página web de Renfe

REQUISITOS GENERALES

Los requisitos generales que deben reunir los solicitantes para poder participar en la convocatoria son los siguientes:

- Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, y el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre.

- También podrá participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes, menores de veintiún años o mayores de dicha edad, que vivan a cargo de sus progenitores.

- De igual forma, también podrán participar quienes, no estando incluidos en los anteriores apartados, se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.

- Conocimiento adecuado del castellano. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, los candidatos que no posean la nacionalidad española y no sea deducible de su origen el conocimiento adecuado del castellano no deberán realizar una prueba previa de conocimiento del mismo, ya que las pruebas selectivas establecidas en estas bases implican por sí mismas la demostración de su conocimiento.

- Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo.

- Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya.

- Estar en posesión de la titulación académica exigida en las bases de cada una de las Convocatorias que se publiquen. Si la titulación fuera obtenida en el extranjero, deberá acreditar que está en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la homologación.

- No estar separado del servicio o declarado “no apto” para el desempeño de las funciones esenciales del puesto ofertado, aunque sea temporalmente, ni haber sido despedido disciplinariamente por hechos acaecidos en el ámbito del Grupo Renfe.

- No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con el Grupo Renfe mediante un despido disciplinario, en un puesto similar al que opte en este proceso.

- No tener una relación contractual de carácter indefinido en el grupo Renfe.

- No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina la legislación vigente.

- No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

- Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos de trabajo ofertados en la convocatoria.

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración, organismo o empresa pública o participada por las mismas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el empleo de cargos públicos para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios, o para ejercer cualquier tipo de función en el caso del personal laboral.

- En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida en su estado, en los mismos términos, el acceso a las funciones o puestos de trabajo públicos citados en el párrafo anterior.

- No haber sido objeto de despido disciplinario ni hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas, de conformidad con lo establecido en la ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.