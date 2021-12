Empleo programa 16 escuelas taller para desempleados en Pamplona, Tudela, Estella y Falces

Esta iniciativa está dirigida a personas desempleadas menores de 30 años, de colectivos con mayores dificultades de inserción derivadas por los servicios de orientación del SNE-NL y de Servicios Sociales de Base. También es posible inscribirse directamente en la web de Empleo a través de este enlace o pidiendo cita previa en las agencias.

En Pamplona están previstas escuelas de conservación de recursos naturales, atención socio sanitaria, soldadura, albañilería o eficiencia energética. Tudela acogerá escuelas sobre hostelería, climatización y atención a la dependencia, mientras que en Estella la oferta versará sobre jardinería y forestal y hostelería. La propuesta se completa con soldadura en Falces y jardinería y limpieza en Aranguren.

ALTA INSERCIÓN LABORAL

Las escuelas taller, EETT, son programas que ofrecen una atención integral y personalizada que incluye acciones de orientación, formación, contratación o práctica laboral, y acompañamiento a lo largo del proceso, y están diseñadas para incrementar las posibilidades de encontrar un trabajo alternando el aprendizaje y la cualificación con un trabajo productivo de interés social. Las personas que finalizan el programa obtienen un certificado profesional de nivel 1 ó 2.

Las entidades se comprometen a una inserción laboral mínima del 25% de los y las participantes, aunque en esta convocatoria la inserción media ofrecida es bastante superior, concretamente del 68,25%. El SNE-NL subvenciona los salarios del alumnado durante la fase formativa (75% del SMI más cuotas).

La oferta es la siguiente:



- E.T. de conservación y explotación de los recursos naturales: bosque autóctono sumidero de CO² y jardines (Ayto. Pamplona)



- E.T. de técnicas operativas de soldeo en la industria metalúrgica (Ayto. Pamplona)



- E.T. de almacenamiento, gestión de residuos y piedra natural (Ayto. Pamplona)



- E.T. de construcción sostenible en rehabilitación de albañilería (Ayto. Pamplona)



- E.T. de eficiencia energética en mantenimiento de edificios (Ayto. Pamplona)



- E.T. de rehabilitación energética en madera (Ayto. Pamplona)



- E.T. de jardinería y montes Parque de Mugartea III (Fundación Ilundain-Haritz Berri)



- E.T. de limpieza valle de Aranguren (Fundación Ilundain-Haritz Berri)



- E.T. de hostelería Tudela II (Fundación Ilundain-Haritz Berri)



- E.T. de climatización y fotovoltaica de Tudela (Fundación Ilundain-Haritz Berri)



- E.T. socio sanitaria (Asociación Posthac)



- E.T. de atención socio sanitaria (Fundación Koineaequalitas)



- E.T. Ribera Alta Soldadura (Ayuntamiento de Falces)



- E.T. de atención integral a la dependencia Tudela (Cruz Roja Española)



- E.T. de jardinería y forestal (Ayuntamiento de Estella)



-E.T. de hostelería (Ayuntamiento de Estella)



Seis de las EETT han sido promovidas por el Ayuntamiento de Pamplona, que recibirán una subvención del SNE-NL de 2.522.266,48 euros; cuatro por Fundación Ilundáin (2.209.856,3 euros); otra por el Ayuntamiento de Falces (638.239,81 euros); dos por el Ayuntamiento de Estella (738.620,94 euros), otra por Cruz Roja Española (330.100,66 euros), otra por Asociación Posthac (284.854,74 euros) y otra por Fundación Koineaequalitas (290.084,65 euros). En total, más de 7 millones de euros entre 2022 y 2024.