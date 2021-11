Así afecta a la nómina de los navarros la subida de las cotizaciones sociales

Al año, cada asalariado aportará 157€ más, aunque el 80% del incremento lo asumirá su empresa

¿Por qué y cuándo suben las cotizaciones?

A partir del 1 de enero del 2023, la Seguridad Social aplicará un recargo en las cotizaciones que irá destinado a la hucha de las pensiones con el objetivo de crear un remanente del que poder tirar cuando empiecen a jubilarse los trabajadores de la llamada generación del baby boom, que generarán un fuerte incremento del gasto del sistema. Es la fórmula que finalmente ha pactado el Gobierno con los sindicatos dentro del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y que sustituirá al factor de sostenibilidad que abogaba por recortar el importe de las nuevas pensiones de acuerdo al avance de la esperanza de vida.

El incremento pactado, que debe superar ahora el trámite parlamentario, supone aportar 0,6 puntos vía cotizaciones a la Seguridad Social al fondo de reserva a partir del año 2023 y hasta 2032. Las patronales CEOE y Cepyme ya han alertado que "no es el momento" y que un incremento por pequeño que sea tendrá su reflejo en la creación de empleo.

¿Cómo se notará la subida en la nómina?

Con esta medida, en la nómina de cada cotizante navarro ahora pesará algo más la cantidad que le descuentan en el apartado de contingencias comunes donde se recoge el dinero que aportan tanto empresarios como trabajadores para dar cobertura a las prestaciones por incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, las de jubilación o las de incapacidad y muerte, entre otras. Aplicar esa sobrecotización finalista sobre la base media por la que cotizan los asalariados navarros que se sitúa en 2.163€, según los últimos datos aportados por el ministerio, les llevará a aportar, de media, 157 € más al año a las arcas de la Seguridad Social. No obstante, más del 80% de ese recargo (0,5 puntos) lo asumirán la empresas. De media, casi once euros más al mes por trabajador mientras que al trabajador se le descontarán de la nómina unos dos euros.

¿Cuánto cotiza cada trabajador?

La subida final dependerá en todo caso, como todo aquello que afecta a los costes laborales, de la base de cotización de cada trabajador. Actualmente, las cuotas sociales que abona la empresa oscilan entre un 31,4 y el 37,05 % de esa base, a razón de un 23,6 % en contingencias comunes, un 5,5 % por desempleo, un 0,6 % para formación profesional, un 0,2 % para nutrir el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entre un 1,5 y un 7,15 % en concepto de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Mientras, el trabajador asume otro 6,35 % (4,7 por contingencias comunes, 1,55 por desempleo y 0,10 por formación profesional). De esta forma, la aportación total oscila entre un 37,75 y un 43,4 %.

Hay que tener en cuenta en todo caso que las cotizaciones sociales están topadas tanto por abajo, con una base mínima de 1.050 euros mensuales en el Régimen General, como por arriba, con un límite este año de 4.070,1€ que en 2022 subirá hasta los 4.139,29 euros. Lo que eso significa es que aunque un trabajador cobre un salario muy superior a esta cifra no cotizará por el sueldo íntegro sino sólo por los primeros 4.070,1 euros.

Así, en el caso de las empresas, ese 0,5% adicional supondrá un sobrecoste de entre 5,25 y 20,37 euros al mes. Esa cuantía no supondrá una rebaja en la nómina del trabajador, ya que la cotización de la empresa se calcula sobre el salario devengado, siendo un coste añadido a este. Lo que sí se descontará al empleado es el 0,1 % que subirá su cuota, lo que se traducirá en una pérdida de entre 1,05 y 4,07 euros mensuales. El impacto conjunto oscilará así entre un mínimo de 6,3 y 24,44 euros al mes.

¿Qué son las bases de cotización a la Seguridad Social?

Son las retribuciones mensuales brutas de un asalariado, incluyendo la parte prorrateada de las pagas extras. Es decir, lo que gana en bruto un trabajador en todo el año dividido en doce pagas. Es un dato que se utiliza para determinar el pago mensual a la Seguridad Social por parte de la empresa y el trabajador y, a futuro, para el cálculo de la pensión. Así, las denominadas contingencias comunes suponen un pago a la Seguridad Social del 28,3% de la base de cotización de cada persona, de los cuales el 4,7% sale del salario del trabajador y el otro 23,6% lo paga la empresa directamente.

¿Cuánto recauda en Navarra la Seguridad Social por cotizaciones sociales?

La Seguridad Social ha recaudado en Navarra por cotizaciones sociales 1.120 millones hasta septiembre, según la información recogida en su web. Desde la Tesorería General matizan el dato que incluye únicamente la recaudación por cotizaciones y al que habría que añadir ingresos que se han recaudado pero que todavía no se han imputado contablemente. Por contra, en ese periodo el gasto en pensiones ha superado en la comunidad los 1.600 millones. Ese gasto llegó el año pasado en la Comunidad foral a los 2.173 millones, una cifra que se ha incrementado casi un 20% en tan sólo cinco años. Casi el 76% de ese gasto corresponde al pago de las prestaciones por jubilación (1.665) que en Navarra percibieron en octubre -último dato disponible- 94.951 personas con una cuantía media de 1.347,51 euros.