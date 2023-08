Hyundai Mobis anuncia una planta de baterías "cerca de una fábrica de Volkswagen en España"

se ha enterado de que se va a quedar sin fábrica de baterías a través de un tercero. Según había explicado el presidente del comité de la planta de Landaben, Alfredo Morales (UGT), existía el compromiso del grupo alemán de que, antes de cualquier anuncio, se les iba a informar a ellos de la decisión final en torno a la fábrica para ensamblar los paquetes de baterías. La multinacional estaba valorando la posibilidad de externalizar este proceso en aras de ahorrarse la inversión, valorada en unos 300 millones de euros, pero se había comprometido con el comité de Volkswagen Navarra a informarle primero antes zanjar la cuestión. Sin embargo, la propia Hyundai Mobis ha publicado este miércoles un comunicado en el que anuncia un acuerdo con Volkswagen para construir una fábrica de ensamblaje de baterías "cerca de una planta automovilística en España". Enfado monumental en el comité de Volkswagen Navarra , que. Según había explicado el presidente del comité de la planta de Landaben,(UGT), existía el compromiso del grupo alemán de que, antes de cualquier anuncio, se les iba a informar a ellos de la decisión final en torno a la fábrica para ensamblar los paquetes de baterías. La multinacional estaba valorando la posibilidad de externalizar este proceso en aras de, valorada en unos 300 millones de euros, pero se había comprometido con el comité de Volkswagen Navarra a informarle primero antes zanjar la cuestión. Sin embargo,en el que anuncia un acuerdo con Volkswagen para construir una fábrica de ensamblaje de baterías "cerca de una planta automovilística en España".

Este anuncio ha cogido completamente por sorpresa al comité, máxime cuando la empresa está de vacaciones hasta finales de este mes. Morales ha asegurado que el grupo Volkswagen no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto y que, si no se dice lo contrario, no da por perdida la inversión. No obstante, ha advertido de que habrá una "respuesta contundente" por parte de la plantilla "a la vuelta de las vacaciones" si se confirma la noticia. "Sería una noticia nefasta para la industria automovilística navarra a medio plazo. No vamos a entender una decisión así. El grupo tiene que cumplir su palabra de que íbamos a ser los primeros en enterarnos", ha comentado el presidente del comité.