Rosa Carabel (Eroski): "Hemos absorbido parte de la inflación, pero contenerla es imposible"

Los altos precios de los alimentos se han convertido en un enorme quebradero de cabeza no sólo para los consumidores también para las cadenas de distribución, con los supermercados en el centro de la diana por su potencial papel a la hora de resolver un problema que ha motivado desencuentros internos en el Gobierno a cuenta de las medidas para frenar las subidas de precios. En un escenario que sigue marcado por la incertidumbre, todo indica que la inflación de los alimentos se mantendrá este año en niveles muy elevados lo que obliga a las empresas a seguir agudizando su ingenio para ayudar a los consumidores a mitigar la subida de precios. De la compleja realidad que afronta el sector agroalimentario, estratégico para la Comunidad foral, y de cómo desde la distribución se está tratando de contener, al menos en parte, la inflación ha hablado esta mañana en Pamplona, Rosa Carabel, CEO de Eroski, con la que se ha abierto el nuevo ciclo de desayunos de trabajo de DN Management. El grupo cooperativo, con 102 puntos de venta en Navarra, 1.500 empleos y 400 proveedores en la comunidad, acaba de anunciar el lanzamiento de una cesta de la compra a precios ajustados con más de 1.000 productos. Una decisión, ha asegurado la ejecutiva, que no responde al acuerdo alcanzado en Francia para ajustar los márgenes y en el que llevaban meses trabajando.

Durante el coloquio que ha mantenido con Belén Galindo, responsable de Comunicación del Grupo La Información, Carabel ha abordado retos y claves de la actualidad que vive el sector desde la óptica de la principal empresa de distribución alimentaria de Navarra.

Jesús Caso

La máxima ejecutiva de Eroski ha querido dejar claro que los supermercados no se están haciendo de oro con un incremento de la cesta de la compra que la OCU ha cuantificado en 924 euros al año después de la subida del 2% del precio de los alimentos en el mes de febrero, que ha situado el IPC de esta partida en el 16,6% interanual, el más alto desde el año 1994. “Nada más lejos de la realidad”, ha remarcado recordando que la inflación empezó a afectar al coste de los productos que ellos adquieren ya en octubre de 2021 y "tuvimos que trasladarla al mercado”. “Se nos piden sacrificios y hemos hecho todos los posibles. El año pasado los costes subieron de media un 15% y hemos trasladado un 12%”, ha explicado dejando claro que no sólo han tenido que hacer frente al incremento del coste de los productos que adquieren sino a los de toda la cadena de explotación. “En un sector en el que los márgenes están entre el 1,5 y el 3%, el esfuerzo que hemos hecho ha sido brutal; hemos absorbido parte de la subida pero no hemos podido contener la inflación; es imposible”. Asegura que no hay nada “novedoso” en el acuerdo que se ha alcanzado en Francia par ajustar los márgenes. “Se ha hecho lo mismo que en España lleva haciendo el sector desde que se inició la crisis”.

Ampliar la bajada del IVA a la carne y el pescado

Donde sí ve margen de mejora la ejecutiva de Eroski es en las medidas que se han puesto en marcha para reducir el IVA en la sección de frescos porque entiende que hay categorías que siguen estando muy penalizadas. “Pescadería y carnicería están muy perjudicadas. El consumo de pescado se ha reducido un 20% y también el vacuno y el cordero están muy impactados por la subida de costes. Una reducción del IVA en esas dos categorías sería muy conveniente”. Carabel también ha aludido a la presión regulatoria a la que el sector está teniendo que hacer frente con nuevos requerimientos en materia de sostenibilidad y nuevos tributos. “Demandamos que en este contexto, el impuesto al plástico se pospusiera para mitigar una situación que está siendo especialmente gravosa para el consumidor”.

Ha considerado que no son partidario de topar los precios de los alimentos. "No podemos vender a pérdidas y topar el precio cuando los precios están subiendo es inviable; alguien tendría que cambiar la ley", ha defendido para a renglón seguido hacer hincapié en el "relevante" esfuerzo de reducción de márgenes que están haciendo. "Estamos por debajo del 1,8%", ha enfatizado.

Asegura que aunque el precio de algunas materias primas ha empezado a estabilizarse, "hasta que la bajada de precios llegue al mercado va a pasar un tiempo. La inflación va a seguir muy presente en este 2023. Las estimaciones oficiales de Funcas, que suelen acertar, hablan de un un 10% para 2023 en alimentación, frente al 16% de media del año anterior", ha apuntado.