Desde la derecha: Maite Muruzábal (directora Fundación Grupo AN), Raquel Sesma (directora frutas y hortalizas Grupo AN), José Miguel Zabaleta (director financiero Grupo AN), Rafael Castejón (director industria hortícola Grupo AN), Jaime González (director de comunicación Grupo AN), Asun Bastida (directora comercial local Eroski), Cristina Lecumberri (directora RR II Congelados de Navarra) y Benito Jiménez (CEO de Congelados Navarra). Jesús Caso