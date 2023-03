Ángel Ría García: "Cuando monté la empresa en 1962 no sabía ni cerrar un bote"

Un hombre hecho a sí mismo. En este caso no es una frase recurren te, responde a la realidad de Ángel Ría García, persona ligada toda su vida ala agricultura y que ha puesto en marcha un grupo de empresas con el conocimiento que da la experiencia y la vida misma. El grupo que preside, Ángel Ría SL, cuenta como media con 300 trabajadores al año, que aumentan en épocas de campaña, incluso doblan el número, y factura 30 millones de euros. Es una empresa de conservas vegetales, con más de 50 años de vida, especializada en tomate, espárrago denominación de origen de Navarra y verduras.

experiencia política ya que fue alcalde de Cadreita por UPN durante más 16 años (1983/99), además de concejal. Por su labor al frente de su negocio ha sido reconocido como mejor empresario del año 2013 en Navarra por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y por la revista económica 'Negocios en Navarra'. Un día antes de recoger el galardón reconocía su alegría, moderada exterior- mente, por el premio que suponía el reconocimiento, también, a su sector, elagrícola.Asus82añosno ha dejado el campo y, con humor, dice que ayer, el día del premio, se puso corbata, casi como una ex cepción. Hoy la empresa que preside está en manos, además de las suyas, en las de sus cuatro hijos, que ocupan puestos directivos. Es abuelo de cuatro nietos, de 4, 7, 21 y 24 años. Los dos mayores trabajan ya en la empresa.

¿Qué le ha supuesto el premio?

Un orgullo, un honor. A mi edad, ha sido como el último colofón a mi trayectoria.

Una trayectoria que empezó...

Cuando yo era pequeño. Yo pertenecía a una familia de agricultores, era el mayor de cuatro hermanos. Teníamos tierras propias, unas caballerías... Mi padre trabajaba mucho, tenía un gran aguante y había que seguir su ritmo. Aquellos primeros años eran inhuma- nos en cuanto a lo que había que trabajar...

DESDE LAS 4H. EN EL CAMPO

¿A qué años se refiere?

Cuando yo tenía entre 13 y 20 años. Tenía que trabajar mucho, de cuatro y media a dos. Después comía y dormía una siesta de hora y media. Y vuelta al campo hasta la noche. Por eso cuando hoy veo lo que se pide, comparo y no se parecía nada a lo que teníamos antes. Hoy habrá en España unos 700.000 trabajadores en el campo, de los que el 90% son extranjeros. En mi época todos trabajábamos en el campo. Si se volviera al campo se bajaría el paro un 10%.

¿Ésa sería una solución?

No, porque las cosas han cambia- do. Pero cuando dentro de unos 30 años los países acaben de desarrollarse nadie querrá ya trabajar en el campo y los que lo hagan serán pagados como notarios.

Trabajaba de sol a sol. ¿No estudiaba?

No. En mi pueblo no se estudiaba entonces. Ibas al campo y cuando había menos trabajo ibas a la es cuela.

¿Era eso lo normal?

Sí. Te enseñaban a leer, escribir, geografía, algo de historia y al curso siguiente se repetía lo mismo. Algunos lo aprendían y a otros les entraba por un oído y le salía por otro. Yo hacía lo mismo que muchos chavales.

¿Sus hermanos también trabajaban con usted?

El segundo se fue fraile.

¿Usted no lo pensó?

Yo quería serlo pero me daba vergüenza decirlo y me quedé. Mi otro hermano yhermana también se dedicaron al campo.

¿Cómo fue la evolución hasta la constitución de la empresa?

Cuando tenía 16 años compramos una segadora. A los 21, un tractor pequeño. A los 23, una trilladora y una cosechadora. Cuando tenía 30 años dejé el trabajo con mi padre y a los 31 monté una pequeña fábrica de conservas, que es el origen del grupo. Me parecía ya viejo para empezar cualquier negocio. Era 1962 y yo ya me había casado con mi mujer, Rosa Preciado Goñi, de Cadreita.

¿Después?

Luego alquilé tierras en Andalucía y Extremadura. En 1981 fuimos los primeros que cultivamos y exportamos espárrago fresco a Europa, algo que continuamos haciendo.

¿Dónde está el secreto para que, sin estudios y usted solo haya logrado crear un grupo, que hoy preside, con 300 trabajadores y 30 millones de facturación?

Cuando monté la empresa no sabía ni cerrar un bote, no había pisado nunca una fábrica. Pero no había tiempo para pensar, vas haciendo y yendo para adelante. Entonces, 5 kilómetros era muy lejos, más que lo que hoy está el mundo. Sólo había molinos de alfalfa y conservas. Como no me podía ira ningún sitio había que aclimatarse a lo que había.

¿Fue difícil?

No. Cada día ibas haciendo las cosas, aprendiendo de la práctica y nada más. Las cosas se han ido haciendo sobre la marcha.

EMPRESA FAMILIAR

¿Es una empresa totalmente familiar?

Sí. Es propiedad del matrimonio y de mis cuatro hijos: Fernando, que es consejero delegado del grupo; Jorge, gerente de Espatietar SAT;

Ángel Carlos, gerente de Viñedos Ría SL, y Lidia, que trabaja en ad ministración.

¿Cuáles son los problemas de ser una empresa familiar?

Las empresas familiares no son muy recomendables. Normalmente, la primera generación va bien, las siguientes ya son más problemáticas.

¿Qué empresa le gustaría que hubiera dentro de 20 años?

Me gustaría que siguiera, que continuara. Aquí había muchas y han desparecido. Son empresas que tienen difícil su continuidad, por- que tienen que tener su producto durante un año en casa. No vendemos tornillos, vendemos tomates y si no los vendo en el momento... Son productos de campaña.

La empresa está dirigida por sus hijos. Y usted, ¿sigue al pie del cañón?

Sigo yendo diariamente a la empresa, viajo mucho, siempre tengo con qué entretenerme.

Una empresa con más de 50 años de vida, ¿qué inversiones tienen previstas?

Tenemos continuos planes de in versión. En la línea de conservas tenemos previsto invertir unos dos millones de euros en los próximos dos o tres años. En Espatietar, en Cáceres, en los dos últimos años hemos invertido 1,200 millón de euros. Y ahora tenemos previsto destinar unos 600.000 euros más en los próximos dos años.

¿Un consejo para los gobernantes?

Que hagan bien lo que tienen que hacer, que no se desvíen como han hecho algunos últimamente.