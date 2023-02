Iñaki Coscolín (Cuadros): "Aún hay gente de 40 o 50 años que cree que los mandos son enemigos del obrero"

las primeras en la historia de la fábrica sin una candidatura de la Confederación de Cuadros, el sindicato que venía representando a técnicos y mandos intermedios. Su hasta ahora único miembro en el comité, Iñaki Coscolín Génova, suelta el testigo tras dieciséis años de dedicación en labores sindicales que compatibilizó con el trabajo diario. La imposibilidad de encontrar un sustituto pondrá punto y final a la contribución de Cuadros a la gobernabilidad de la empresa. Coscolín entró a trabajar en la entonces fábrica de Seat en 1990 dentro del taller de montaje. Un año después, pasó a motores, donde permaneció otro año más. A partir de 1994 ascendió a para convertirse en mando intermedio en distintas funciones. Actualmente trabaja como responsable de turno de gestión de materiales en logística y chapa y, siempre que el proceso de rejuvenicimiento siga adelante para entonces, le quedan dos años de trabajo antes de jubilarse. Las próximas elecciones sindicales en Volkswagen Navarra , que se van a celebrar el 16 de este mes, serán, el sindicato que venía representando a técnicos y mandos intermedios. Su hasta ahora único miembro en el comité, Iñaki Coscolín Génova, suelta el testigo tras. La imposibilidad de encontrar un sustituto pondrá punto y final a la contribución de Cuadros a la gobernabilidad de la empresa. Coscolín entró a trabajar en la entonces fábrica de Seat en 1990 dentro del taller de montaje. Un año después, pasó a motores, donde permaneció otro año más.en distintas funciones. Actualmente trabaja comoy, siempre que el proceso de rejuvenicimiento siga adelante para entonces, le quedan dos años de trabajo antes de jubilarse.

¿Ha cambiado mucho la forma de trabajar en la fábrica desde 1990?

Muchísimo. Se trabajaba de forma muy diferente, más a lo bruto y tirando de fuerza física. Por ejemplo, los cristales de ponían golpeándolos con la mano para que la goma entrase y se quitaba luego una cinta. Por entonces había más gente y se rotaba y descansaba más.

¿Las condiciones laborales por entonces eran mejores que en otras empresas?

Yo estaba de camionero en aquella época y cuando entré ganaba lo mismo, pero se trabajaba muchas menos horas. Era un buen sueldo.

¿Trabajar a lo bruto significa ser menos profesional?

La plantilla ha sido siempre muy profesional. Si se trabajaba más a lo bruto era porque no había los medios que hay ahora. Los coches de aquí siempre han salido muy bien.

¿Se imaginó por entonces que se jubilaría en esta fábrica?

Cuando empecé tenía idea de quedarme, pero tampoco era el sueño de mi vida. Me gustaba mucho ser camionero, pero ese mismo año me casé y finalmente opté por la fábrica por la estabilidad y los horarios.

Mucha gente cree que trabajar en Volkswagen es un chollo.

Es cierto que se gana bien, pero ponte tú a trabajar ocho horas en la cadena todos los días con ese trabajo repetitivo. Se te mete en la cabeza y luego estás en bucle todo el tiempo, lo que resulta súper incómodo. Hay puestos de cadena muy cansados. ¿Que la gente habla de ‘los funcionarios de Volkswagen’? Bueno, vale, pero aquí hay que trabajar mucho.

¿Cómo ha sido y es la relación entre mandos y operarios?

Sigue habiendo una barrera en según qué naves, pero ha evolucionado al igual que la sociedad lo ha hecho. Entre los mayores de 40 o 50 años todavía hay quien tiene esa mentalidad de que los mandos intermedios son el enemigo de la clase obrera.

¿Y ha cambiado la mentalidad de los propios mandos?

Actualmente algunos son chavales o chavalas que son ingenieros, lo que les da es otra visión del trabajo. En sus orígenes, la fábrica contaba con exmilitares en las jefaturas y se funcionaba como tal, una forma de trabajar que ahora no serviría para nada. Los mandos intermedios actuales se dedican a coordinar y se habla con la gente en un plano de igualdad porque son compañeros. Eso sí, el mando tiene que tomar decisiones.

¿Cómo empezó su etapa sindical?

En mi casa no había tradición sindical. Yo había estado en UGT, pero me dejaron tirado con un tema por el hecho de ser un mando. Por aquel entonces, el representante de Cuadros se apellidaba Marcilla y se interesaba por nuestra situación. Comencé a echarle una mano tanto a él como a su sustituto y, cuando este último tuvo que dejarlo, tomé el relevo en el comité a partir de 2007.

Con su renuncia a continuar en el comité se pone punto final a la representación de Cuadros.

Hemos contado desde que llegó la democracia con un representante del colegio de técnicos. Ahora no quiere seguir nadie.

¿El hecho de ser un solo representante de Cuadros le limitaba de alguna forma?

Muchas de nuestras propuestas han beneficiado a los trabajadores en su conjunto, tanto técnicos como obreros. Me he sentido considerado en el comité, la verdad, y también por parte de la empresa hasta esta última legislatura.

¿Y qué pasó con la dirección?

Coincidió con la llegada de Morales a UGT y que Cuadros presentara una candidatura al colegio de obreros. UGT pidió a la dirección que nos excluyeran de las reuniones informales. Me cortaron el grifo y la dirección tampoco se preocupó de mantenerme informado. No me apetecía ir mendigando y resultó muy desagradable. A ello se unió la salida de Emilio Sáenz de la dirección y la empresa se negó a dar explicaciones. Como no dijeron nada, dejé de firmar los documentos, aunque les importó poco porque ya contaban con mayoría. Ahí se rompieron todas las relaciones.

¿Cree que la salida de Saénz está relacionada con los planes del grupo para la península ibérica?

Cada uno puede tener su opinión. Igual es rizar el rizo, pero creo que con Emilio al frente no sé si hubieran podido llevar adelante el plan para la península ibérica o, en caso de haberlo permitido, Seat no sería la fábrica que liderara el proyecto.

¿Cómo ve la situación actual de la fábrica?

Es compleja. La transición al coche eléctrico ha propagado el temor a perder trabajo. Mi opinión es que va a haber trabajo siempre porque Volkswagen Navarra es una de las fábricas más productivas del grupo y tiene unos niveles de calidad y compromiso extraordinarios. Se trata de una empresa que se adapta a los tiempos con relativa facilidad y cuya plantilla siempre acaba favoreciendo acuerdos para salir adelante.

Parece optimista.

No del todo. Ya no somos fábrica líder y ahora en vez de estar en Alemania estamos en la península ibérica. Y esto no lo digo yo, lo dijeron el otro día en la fábrica en los en los documentos que nos mandan para la plantilla.

¿Le preocupa la creciente dependencia de Martorell?

Ya afectaba a compras, pero ahora va a existir en todo, hasta en los modelos que vamos a fabricar. Se supone que vamos a hacer los SUV eléctricos pequeños de Volkswagen y Skoda, pero parece que una parte de la producción del modelo Volkswagen se va a Seat y Skoda es una marca completa que decide dónde se lleva sus modelos. Estamos así porque lo ha decidido Seat, que se ha quedado con las marcas que le interesa y el resto nos lo dan a nosotros.

Ahora suena pesimista.

Insisto, no nos va a faltar trabajo mientras seamos productivos. Tampoco sabemos cuál es el futuro de la automoción, que está cambiando mucho en muy poco tiempo. ¿Será definitivo el eléctrico? Quién sabe. La única variación respecto a hace unos años es que dependemos más de Seat.

¿La marcha de José Arreche podría navarrizar a Martorell?

A los directores que viene aquí siempre les pedimos que adapten a Navarra y miren por esta fábrica, así que a Arreche le van a pedir lo mismo en Martorell.

Según vende el grupo, hay que dejar de pensar individualmente en cada fábrica de la península ibérica y considerarlas un conjunto. ¿Le perece realista?

Lo dudo. ¿Seat va a dejar de tener trabajo para dárnoslo a nosotros? No lo veo. El presidente del comité en Martorell, Matías Carnero (UGT), no va a dudar quitarnos coches. En ese sentido, ni entre los de UGT se llevan bien.

¿Cómo ve los cambios en la dirección de la fábrica?

Markus Haupt no hizo nada aquí salvo recoger cuatro premios y largarse. Se lo dije tal cual a la cara. No lo conocí prácticamente y no hubo tiempo para desarrollar una relación de confianza. Solo nos ha traído la ruina llevándose a Arreche, que tiene un valor incalculable y era una de las personas más válidas de la fábrica.

¿Tanto le apena su salida?

He tenido una relación profesional extraordinaria con él. Es una buenísima persona.

¿Cree que Haupt llegó con la idea de irse pronto?

Siempre lo he tenido claro. Cuando vino a Landaben busqué en sus redes sociales y vi que estuvo relacionado con la creación de Cupra y rodeado de un grupo que no hacia más que felicitarle. Aquello no me cuadraba mucho ni tampoco algunas de las cosas que fueron pasando. Cuando se fue un año después, lo vi blanco y en botella. Este ya vino con la idea de integrar las plantas de la península ibérica y de ver lo que había en esta fábrica para lo que pudiera necesitar. Y nos dejó un recado. El director que está aquí por Arreche es de su equipo en Cupra.

DNI

​

​Iñaki Coscolín Génova nació en Pamplona el 24 de noviembre de 1963. Hijo de Dionisio, agricultor y posteriormente funcionario del Ministerio de Obras Públicas, y Ana, ama de casa y “trabajadora incansable con seis hijos”, comenzó sus estudios en el Mariana Sanz y, al mudarse su familia a Barcelona cuando tenía 10 años, en el colegio Anna Gironella de Mundet. Comenzó a cursar un grado de FP en automoción en Cataluña, pero completó su formación en Virgen del Camino en Pamplona. “Con 16 años le pedí a mis padres volver a Navarra y fue a vivir a casa de una tía”, relata. Casado con María Jesús González Gimeno, que trabaja en Eroski, tiene dos hijos, Pablo de 30 años y Ignacio de 22 años. A lo largo de su vida laboral fue camarero y peón de albañil para el Ayuntamiento de Pamplona, aunque su principal ocupación fue la de camionero. Lo dejó para entrar en 1990 en Landaben.

“La gente joven no valora el trabajo sindical y les va a hacer mucha falta”

¿Le entristece poner punto y final a estos 16 años en el comité?

Mucha, sobre todo por acabar así de mal con la dirección. También dejar mi etapa sindical sin que nadie quiera continuarla. Me da mucha pena la gente joven que no aprecia el trabajo sindical y les va a hacer mucha falta.

¿No hay vocaciones jóvenes?

En UGT es más fácil el sindicalismo porque les liberan y no están en la cadena. Es bueno que en el comité haya puntos de vista diferentes porque en el totum revolutum seguro que surgen las soluciones más equilibradas. En ELA, LAB o CGT no verás gente joven porque no es más que trabajo añadido y, en el caso de los técnicos, creen además que les va a perjudicar en sus carreras laborales.

¿Y les puede perjudicar?

Seguro que sí, pero alguien tiene que velar por los trabajadores aunque pierda en lo personal. Todos sobrevivimos en este mundo porque hay personas que pierden por nosotros.

¿Se le va a hacer raro estar fuera del comité los dos años que le quedan en la fábrica?

Está por ver si me puedo jubilar en dos años, pero sí va a ser raro. Sí que voy a dormir mejor, a pierna suelta. Mi mujer y mis hijos lo han sufrido alguna vez porque he tenido que sacrificar tiempo con ellos para estar en el comité. Pero pasa con la mili, que al final solo te acuerdas de lo bueno.

¿Arrepentido de haber invertido tantos años?

En absoluto. No me puedo arrepentir de algo que he hecho con pasión. No he sido un sindicalista convencido de serlo, pero una vez que empecé quería hacerlo bien. Realmente estoy satisfecho del trabajo que he hecho.

¿Pese a los sinsabores?

Los sinsabores son inevitables. A veces resulta muy ingrato por la incomprensión de algunos compañeros. Por ejemplo, he llegado a salir del turno de noche a las seis de la mañana y tener que volver a las nueve de la mañana a una reunión del comité hasta las dos del mediodía. Al día siguiente, me he marchado un par de horas antes para recuperarme un poco y alguno me lo ha llegado a afear. El problema es que la dedicación que exige el comité es algo que la gente nunca ve, sobre todo cuando se opta por compatibilizarlo con el trabajo como he hecho yo.

¿Nunca ha estado liberado?

Nunca. De hecho, cuando me trasladaron a chapa y la gente me dejó de ver en motores se pensaron que me había liberado. Estar en el puesto de trabajo te aporta más conocimientos de lo que está ocurriendo en la fábrica. En mi sindicato y en mi grupo de técnicos tampoco requiere estar todos los días dando vueltas por la fábrica.

¿Y cómo ha atendido a sus representados?

Siempre hay canales de comunicación para reunirse a una hora determinada. No hace falta tener delegados todos los días con horas. Ese es mi criterio. También es verdad que hay mucha gente que pide que le vayan a atender. Pero que quede claro que no critico a los liberados y menos cuando la empresa los ve muy bien.

Con la perspectiva del tiempo, ¿qué valoración general hace del comité?

Se han hecho grandes progresos y se han promovido iniciativas muy buenas. Los acuerdos como el del tercer modelo han sido extraordinarios y se han salvado situaciones muy críticas como la pandemia. La dirección de la empresa también ha estado muchas veces a la altura y otras veces que no.

¿Cuáles han sido los momentos más críticos?

Diría que 2002. Aquel año estuvimos trabajando cuatro días a la semana. Fue Confederación de cuadros la que tuvo el valor de proponer esa posibilidad con un descuento del 10% en la retribución. Los acuerdos para los ERTE también han permitido afrontar la pandemia y la flexibilidad para decidir de una semana para otra los cierres por falta de piezas.