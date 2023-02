Empresas navarras abordan en Bruselas el impacto de la transición energética y digital en la agroindustria

eurodiputada Adriana Maldonado, varios encuentros y reuniones entre empresarios navarros y representantes de las instituciones europeas. La delegación navarra, liderada por el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, está conformada por Benito Jiménez, CEO de Congelados de Navarra; Ana Carmen Jaso, de Congelados de Navarra; Alfredo Arbeloa, director general del Grupo AN; Jorge Moreno, director General de Florette; Marta Virto, directora de Marketing de Grupo Virto; Eduardo López, consejero delegado de The Real Green Food; Mary Carmen Peña, directora financiera de Viscofan; María José Ballarín, consejera delegada de Obras Especiales; y Erik Zabala, CEO de Zabala Innovation. La Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha promovido en Bruselas, organizado con la, varios encuentros y. La delegación navarra, liderada por el presidente de CEN,, está conformada por, CEO de Congelados de Navarra;, de Congelados de Navarra;, director general del Grupo AN;, director General de Florette;, directora de Marketing de Grupo Virto;, consejero delegado de The Real Green Food;, directora financiera de Viscofan;, consejera delegada de Obras Especiales; y, CEO de Zabala Innovation.

A lo largo de los tres días agendados, se están manteniendo diversas reuniones centradas en el impacto de la transición energética y digital en la agroindustria, la situación en la que se encuentra Navarra en materia industrial y de automoción y las prioridades europeas que afectan a la Comunidad foral.

Durante la reunión mantenida esta mañana con el Comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se ha tratado las líneas estratégicas de la Comisión y su impacto en Europa. Por su parte, el presidente de CEN le ha trasladado la preocupación del sector por “favorecer la participación de jóvenes en el mantenimiento de explotaciones competitivas” y ha valorado que “España y, sobre todo, Navarra, tienen un sector agrícola y agroalimentario muy bien organizado”.

Durante los encuentros mantenidos con las empresas, la eurodiputada Maldonado ha señalado que “la innovación y el sector agroalimentario no se pueden entender como un sector ajeno a las políticas europeas”. “La financiación de este motor económico proviene de los fondos Next Generation y el impulso de la agroalimentación sostenible e innovadora proviene del Pacto Verde, la mayor prioridad política de la Unión Europea”.

El presidente de CEN ha agradecido la colaboración y disponibilidad de Maldonado y su equipo en la organización de estos encuentros que ha calificado como “oportunidad para las empresas navarras de conocer de primera mano las líneas de acción de la UE”.

PROGRAMA DE ENCUENTROS Y REUNIONES

Durante este martes, la delegación de empresas navarras ha asistido a un desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo con Marcos Alonso, Embajador Representante Permanente de España. A continuación, han celebrado una reunión sobre Autonomía Estratégica y materias primas con Alejandro Caínzos, miembro del Gabinete de la VicePresidenta Margrethe Vestager de la era digital. Tras la reunión con el Comisario de Agricultura, el grupo se ha reunido con Hans Van Steen, Advisor principal (DG Energy) para tratar la transición a nuevas fuentes de energía y nuevos modelos de infraestructura de suministro.

Por la tarde, se ha continuado con tres reuniones: la primera con el Grupo de Agricultura, centrada en la Política Agrícola Común de la UE, a la que han asistido, Ricard Ramon, Jefe de Unidad Adjunto Orientación Política (DG Agri) y Luis Planas Herrera, Asistente Político del Director General (DG Environment); la segunda con el Grupo Industrial, para abordar los retos de la industria ante la Transformación Digital en la que han participado Margorata Nikowska, Jefa de Unidad de Transformación Digital y Ecosistema Industrial (DG CONNECT); y la tercera y última ha versado sobre el papel de Europa y sus fondos ante la reindustrialización y la competitividad con Iñigo Urresti, Jefe Adjunto de la Unidad de PYMES; Beatriz Huidobro, Policy Officer de España, responsable del Plan de Recuperación y Resilencia; y Alejandro Blanco, Consejero de Hacienda (REPER).

Para este miércoles, está programada una reunión sobre Migración con Juan Fernando López Aguilar, Chair de LIBE en el Parlamento Europeo.

Además, el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, mantuvo el pasado lunes, otros encuentros con Alberto Ruiz, Consejero de Industria de REPER España; Isabel Yglesias, Delegada de CEOE en Bruselas; Mark Nicklas, Head of Unit in charge for the Automotive files (DG GROWTH).