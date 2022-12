Eloy Roldán, transportista: Una vida en la carretera

Eloy Roldán Navarro (Pamplona, 1982) es un tipo grandullón de sonrisa fácil, tranquilo y dicharachero. Camionero por vocación, empezó a cotizar a la Seguridad Social con 17 años con unas prácticas remuneradas como ebanista, un grado medio que le obligó a sacar su padre, profesión que abandonó para ponerse al volante pocos años después. Tras un tiempo de asalariado, lleva los últimos siete como autónomo en la cooperativa Sertrans, compuesta por otros veinte miembros. Asociado a Tradisna, combina los viajes internacionales, principalmente a Francia, con algunos en España para facilitar la conciliación familiar.

Aunque actualmente reside con su mujer, Ángela, en Ansoáin, se crió en la Rochapea, un barrio cuyos vecinos ya no reconoce: “Cuando éramos críos, salíamos mucho por ahí y hablábamos todo el día entre nosotros. Ahora la sociedad se ha cerrado mucho. Solo queda la gente mayor y los hijos nos hemos ido a cada sitio y no sabemos nada de nadie”. No es el único cambio que le ha tocado vivir. La tecnología ha facilitado mucho su trabajo, sobre todo gracias a los navegadores, pero a cambio de aumentar la competencia. Explica que los viajes ahora se cuelgan para todo el mundo en una plataforma unificada online, lo que empuja las tarifas hacia abajo. Para que las cuentas salgan, Eloy Roldán afirma que es necesario echar muchas horas en la carretera.

Se define como una persona “de izquierdas de toda la vida”, pero no entiende las propuestas que últimamente lanzan los partidos progresistas. Considera que los políticos son demasiado ineficaces y se muestra preocupado por la degradación de un sistema sanitario que, como presumía su padre, antes era fuente de orgullo. También es muy crítico con los cambios en fiscalidad, tras los que ha empezado a pagar 6.000 euros de IRPF cuando siempre le había salido “a devolver”. A su juicio, la sociedad se ha vuelto demasiado comodona, algo que antes o después “tendrá que cambiar”.