Presencia navarra en el Pabellón de España del Mobile World Congress de Barcelona

Mobile World Congress (MWC) de pymes digitales españolas. Un total de 38 empresas españolas, entre ellas la navarra I3I Ingeniería Avanzada, integrarán el Pabellón de España que instalará Red.es por décimo año en elde Barcelona , que se celebrará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2023, con el objetivo de apoyar a las

Según ha informado Red.es este miércoles en un comunicado, el Pabellón de España contará con un 8 % más de empresas que en la edición anterior.

El pabellón estará integrado por 15 compañías de la Comunidad de Madrid: Sealfy Technology, Delta Tecnologías de Información, Gataca España, Open Cloud Factory, Vocalcom Technology, Netmetrix Solutions, Alisys Digital, Case On It, Irepack By DXM, Telecoming, Datatronics, Pasiona Consulting, Cambridge Business Initiatives, Summa Networks Spain y La Frontera Creative Design.

Asimismo, habrá seis compañías de Cataluña (Invelon Technologies, Automatic Trans, Alternative Energy Innovation, Slash Mobility, Nicepeopleatworks y Agile Content); cinco de Andalucía (Locatium Solutions, Boalvet, Galgus Global, Core & Global IT Solutions y Mobile CRM); y cuatro del País Vasco (Multiverse Computing, Smart Products Connection, Wise Security Global y Eneo Tecnología).

Por su parte, habrá tres empresas de la Comunidad Valenciana (Nairn Telecom, Aire Networks del Mediterráneo y Kenmei Technologies); dos de Extremadura (Ecapture Research and Development y Mobbeel Solutions); una de las Islas Baleares (Aneior Studio); otra de Cantabria (Netboss Comunicaciones); y otra de la Comunidad Foral de Navarra (I3I Ingeniería Avanzada).

Estas empresas dispondrán de un espacio propio en el Pabellón de España y podrán utilizar el resto de zonas comunes del espacio institucional.

Este congreso anual, organizado por la Global Systems for Mobile Association (GSMA) y que se celebra en Fira de Barcelona, es el evento mundial más importante de la industria tecnológica y el espacio donde las principales empresas de base digital muestran las últimas innovaciones.