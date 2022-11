¿Cuánto empleo podría generar en Navarra la impresión 3D de alimentos?

La frase “un chuletón hecho en una impresora 3D” puede sonar futurista o imposible, pero es una realidad que ha venido para quedarse.

¿Para qué nace la empresa?

A la compañía le proponen “el reto” de solucionar un problema que iba a surgir a medio plazo: “la falta de proteínas en el mundo”. Se ponen manos a la obra y, tras un tiempo de investigación, han llegado al punto de estar fabricando líneas industriales que elaboren esos productos demandados.

¿Qué máquinas fabrican?

Tienen un prototipo de impresora de gambas, otro de chuletas y secreto ibérico, donde se hace producción a pequeña escala, y una línea industrial de producción de bacon de un millón de kilos de bacon al año.

¿Para cuándo en estos alimentos en el mercado?

Aún no se pueden adquirir productos en las tiendas porque están en un proceso inicial. Sin embargo, desde Cocuus esperan que las empresas que adquieran sus máquinas comiencen a vender bacon a partir de primavera. Para chuleta, secreto ibérico y gambas no se ha desarrollado aún una línea industrial.

¿Hasta qué punto puede llegar esta idea?

“No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros socios de Cargill, que son la mayor compañía alimentaria del mundo. Esto tiene un futuro enorme. En el mundo se va a acabar produciendo una parte de la alimentación de esta manera. Hay 2.000 millones de personas en el mundo que no les llega la proteína”, dice Larumbe.

¿Cuánto empleo podría generar en Navarra?

Hay que tener en cuenta que Cocuus no es la empresa que va producir los alimentos sino la que diseña las máquinas que los elaboran. “No va a ser como General Mills, que tienen 1.000 empleados porque fabrican kilos y kilos”, confiesa. “Acabaremos siendo una empresa con 100 o 200 trabajadores que fabrican variopintas máquinas”, añade. Generan “valor añadido”.

¿Puede estar la industria cárnica contra esto?

“No. Las grandes industrias tienen claro que tienen que hacer cosas así. Un gran empresario no va a decir: no quiero hacer bacon vegetal. Si puede y le sale rentable, lo hará”. Según el CEO, lo que tienen son haters. “Tenemos gente que nos pone a parir por las redes, piensan que esto es una cosa que se va a imponer”, añade. “Hay un grupo que piensa que queremos acabar con los ganaderos, pero no es así”.