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Evento

Las 50 empresas y asociaciones de Navarra premiadas por su responsabilidad social

El evento tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Palacio de Condestable a las 12 horas

Ampliar A la jornada, celebrada este martes por la mañana en la sede de la Confederación Empresarial Navarra, acudió un centenar de asistentes
Imagen de archivo de una jornada en la sede de la Confederación Empresarial NavarraEduardo Buxens
  • Diario de Navarra
Actualizado el 03/03/2022 a las 09:55
El próximo viernes 4 de marzo en Palacio de Condestable de Pamplona, a las 12 horas, tendrá lugar la jornada de reconocimiento a las empresas que se han certificado en responsabilidad social con el sello INNOVARSE.
Se trata de un sello impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, que reconoce a todas esas empresas Navarras que están implantando procedimientos en sus organizaciones relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial.
En esta ocasión, más de 50 empresas y asociaciones de toda la Comunidad foral, serán reconocidas por el Consejero de Desarrollo económico Mikel Irujo junto a la Directora General de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo, Izaskun Goñi. Las empresas reconocidas serán:

Categoría: PLANIFICACIÓN INNOVARSE

AUTOVIA EL CAMINO S.A.U.
BEEPLANET FACTORY, SL.L.
BILDU LAN MAQUINARIA ESPECIAL Y AUTOMATIZACIÓN S.L.L
CASA DE MISERICORDIA DE PAMPLONA
CONOR SPORTS, S.A.
CONSULTORIA Y COMUNICACONES DE NAVARRA, S.L.
ENVAPLASTER, SA.
EOLIVE VERTICAL SL
NABRAWIND TECHNOLOGIES SL
RYPPLES MEDIA, S.L.
SERVICIOS D.I.C.A. (DOMINGO, ISABEL, CRISTINA Y MARTA), S.L.
SPIE ENERGY SYSTEMS IBERICA, S.L.U.
SUMALIM SL
VIDORRETA DESIGN SL
VIÑEDOS Y BODEGAS ALCONDE S.L.
VIPEQ HISPANIA 2008 S.L.

​Categoría: PLANIFICACIÓN TAMIRSE

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA
ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA (AEZMNA)
CASTAÑEDA Y ASOCIADOS, S.L.
DVELAS REUSAIL PROYECT SL
IMAGO INNOVATION, S.L.
VALOR AÑADIDO EN SERVICIOS TURÍSTICOS (VAST S.L.)
ASESORÍA SALINAS (DÑA. ELENA SALINAS)
ELIAS ARMENDÁRIZ ZUBIRI
LM CONSULTING (DÑA.LAURA MARIA MOLINERO UGALDE)

​Categoría: PLAN DE ACTUACIÓN INNOVARSE

CONSULTORA NAVARRA DE TELECOMUNICACIONES SL
EQUALA INICIATIVAS SL
ESCUELA DE BAILE Y DANZA LE BAL
GLOBAL SERVICIOS CULTURALES SL
GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS SL
IED Electronics Solutions SL
INGERED IMPLANTACIÓN Y PROYECTOS SL
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S.COOP
KERSIA IBÉRICA, S.L.U.
PLÁSTICOS BRELLO, S.A

​Categoría: PLAN DE ACTUACIÓN TAMIRSE

ASOCIACIÓN POSTHAC - ENTIDAD SOCIAL POR EL EMPLEO
D. JAVIER RUIZ BACAICOA (FARMACIA RUIZ BACAICOA)
G.I.G. GRUPOANÁLISIS I GESTIÓN PREVENTIVA (DÑA. IDOYA GONZÁLEZ GORRÍA)
GAP RECURSOS, S.L.
JFM MEDIOAMBIENTE (D. FRANCISCO JAVIER FDEZ. DE LA MORENA)
LA RIBERA FORMACION, S.L
OLINKA (DÑA. MARÍA TERESA LAINEZ ROMANO)

​Categoría: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

TALLERES ROIRI S.L.
FCO. MORENO CANDIED FRUITS, S.L.

​Categoría: CICLOS DE MEJORA

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL NAVARRA
CST NAVARRA, ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIALES SLL

​Categoría: FUERA DE AYUDAS

ASOCIACIÓN NAVARRA SOCIAL (PA TAMIRSE)
ASPACE (PL INNOV.)
COLOR CARE CPH, S.L. (PL TAMIRSE)
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI (PL INNOV.)
E. VIZCAY CONSULTING, S.L. (PL TAMIRSE)
FC FORMACIÓN CONTINUA, S.I. (PA TAMIRSE)
GEEA GEÓLOGOS (2ª MS INNOV.)
JAVIER FRAGOSO (PA TAMIRSE)
NILSA (PL GOBERNARSE)
PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, S.L. (PRODEIN) (4º CM INNOV.)
RESIDENCIA SAN JOSÉ DE VALTIERRA (PL INNOV.)
SEDENA (PA INNOV.)

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