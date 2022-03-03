Las 50 empresas y asociaciones de Navarra premiadas por su responsabilidad social
El evento tendrá lugar el próximo 4 de marzo en el Palacio de Condestable a las 12 horas
- Diario de Navarra
Categoría: PLANIFICACIÓN INNOVARSE
AUTOVIA EL CAMINO S.A.U.
BEEPLANET FACTORY, SL.L.
BILDU LAN MAQUINARIA ESPECIAL Y AUTOMATIZACIÓN S.L.L
CASA DE MISERICORDIA DE PAMPLONA
CONOR SPORTS, S.A.
CONSULTORIA Y COMUNICACONES DE NAVARRA, S.L.
ENVAPLASTER, SA.
EOLIVE VERTICAL SL
NABRAWIND TECHNOLOGIES SL
RYPPLES MEDIA, S.L.
SERVICIOS D.I.C.A. (DOMINGO, ISABEL, CRISTINA Y MARTA), S.L.
SPIE ENERGY SYSTEMS IBERICA, S.L.U.
SUMALIM SL
VIDORRETA DESIGN SL
VIÑEDOS Y BODEGAS ALCONDE S.L.
VIPEQ HISPANIA 2008 S.L.
Categoría: PLANIFICACIÓN TAMIRSE
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA
ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA (AEZMNA)
CASTAÑEDA Y ASOCIADOS, S.L.
DVELAS REUSAIL PROYECT SL
IMAGO INNOVATION, S.L.
VALOR AÑADIDO EN SERVICIOS TURÍSTICOS (VAST S.L.)
ASESORÍA SALINAS (DÑA. ELENA SALINAS)
ELIAS ARMENDÁRIZ ZUBIRI
LM CONSULTING (DÑA.LAURA MARIA MOLINERO UGALDE)
Categoría: PLAN DE ACTUACIÓN INNOVARSE
CONSULTORA NAVARRA DE TELECOMUNICACIONES SL
EQUALA INICIATIVAS SL
ESCUELA DE BAILE Y DANZA LE BAL
GLOBAL SERVICIOS CULTURALES SL
GUILLEN OBRAS Y PROYECTOS SL
IED Electronics Solutions SL
INGERED IMPLANTACIÓN Y PROYECTOS SL
INSTITUTO TECNICO COMERCIAL CUATROVIENTOS S.COOP
KERSIA IBÉRICA, S.L.U.
PLÁSTICOS BRELLO, S.A
Categoría: PLAN DE ACTUACIÓN TAMIRSE
ASOCIACIÓN POSTHAC - ENTIDAD SOCIAL POR EL EMPLEO
D. JAVIER RUIZ BACAICOA (FARMACIA RUIZ BACAICOA)
G.I.G. GRUPOANÁLISIS I GESTIÓN PREVENTIVA (DÑA. IDOYA GONZÁLEZ GORRÍA)
GAP RECURSOS, S.L.
JFM MEDIOAMBIENTE (D. FRANCISCO JAVIER FDEZ. DE LA MORENA)
LA RIBERA FORMACION, S.L
OLINKA (DÑA. MARÍA TERESA LAINEZ ROMANO)
Categoría: MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
TALLERES ROIRI S.L.
FCO. MORENO CANDIED FRUITS, S.L.
Categoría: CICLOS DE MEJORA
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL NAVARRA
CST NAVARRA, ASISTENCIA VEHICULOS INDUSTRIALES SLL
Categoría: FUERA DE AYUDAS
ASOCIACIÓN NAVARRA SOCIAL (PA TAMIRSE)
ASPACE (PL INNOV.)
COLOR CARE CPH, S.L. (PL TAMIRSE)
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI (PL INNOV.)
E. VIZCAY CONSULTING, S.L. (PL TAMIRSE)
FC FORMACIÓN CONTINUA, S.I. (PA TAMIRSE)
GEEA GEÓLOGOS (2ª MS INNOV.)
JAVIER FRAGOSO (PA TAMIRSE)
NILSA (PL GOBERNARSE)
PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, S.L. (PRODEIN) (4º CM INNOV.)
RESIDENCIA SAN JOSÉ DE VALTIERRA (PL INNOV.)
SEDENA (PA INNOV.)