La empresa Vegetales Línea Verde de Tudela, pionera en usar agua sin productos químicos

Cambiar métodos de trabajo arraigados durante años no siempre resulta fácil. Y menos cuando significa poner en práctica un sistema tan innovador que tu empresa va a ser la primera en instalarlo en Navarra, en distinguirse por hacer algo de manera diferente al resto. Pero la firma Vegetales Línea Verde Navarra -dedicada a la cuarta y quinta gama- confió en la propuesta de la empresa Greentech Soluciones Eficientes para ser más sostenible y, al mismo tiempo, mejorar su rentabilidad económica. Hoy, Línea Verde - proveedora de verduras troceadas y otros platos listos para consumir a cadenas de distribución como Mercadona y Lidl- lleva seis meses sin utilizar productos químicos desinfectantes en los equipos de refrigeración de su planta de Tudela. La técnica aplicada ha permitido a la firma (51% La Linea Verde y 49% Grupo AN) otra mejora: reducir el consumo de agua en un 60% en los mencionados equipos.

“Estamos muy satisfechos. Vegetales Línea Verde hizo un acto de fe en nosotros. Somos una empresa joven, con apenas dos años de vida, el sistema es irruptivo y lo importante era que un cliente nos diera la opción de demostrar que la solución tecnológica y nuestro trabajo cumplen los objetivos”, afirma el CEO de Greentech, Javier López Palacios.

Este ingeniero explica que las empresas agroalimentarias disponen de equipos de refrigeración para mantener una temperatura baja en la planta durante el proceso de fabricación. En estos sistemas, según López, se utiliza agua y se lucha contra la legionella con componentes químicos como biocidas, biodispersantes y antiincrustrantes. “Para que estos químicos no afecten demasiado al equilibrio del agua, lo que tradicionalmente se hace en el circuito es evacuar agua y renovarla de manera casi constante en función de unos parámetros. Es como si hubiera un grifo abierto para meter agua y otro para tirarla”, detalla.

La técnica que aplica Greentech prescinde de químicos. Se basa en un sistema físico químico llamado electroporación. “El agua pasa por un reactor que crea un gran campo magnético entre dos polos, positivo y negativo, lo que provoca dos efectos: destruye las bacterias y virus y, además, genera cloro a partir de cloruros (sales) presentes de forma natural en el agua”, expone López.

El ingeniero, antes de alumbrar Greentech, trabajó ocho años en Maquinaria Ferlo, el tercer mayor fabricante del mundo de autoclaves. Esos años de experiencia le proporcionaron un buen conocimiento técnico de cómo trabaja el sector y facilitaron que este ingeniero pensara en trasladar a la agroindustria un sistema que ya se aplica en piscinas, spas y torres de refrigeración. Por eso, Greentech tiene un acuerdo de colaboración con Geodesic Innovations, empresa que ya emplea esta tecnología -denominada Geo FDP- para el tratamiento del agua en lugares como piscinas. Greentech tiene la exclusiva de su reactor para Navarra, La Rioja y País Vasco.

AHORRADOS 5 MILLONES DE LIBROS

La instalación de la nueva tecnología ha aportado otra ventaja competitiva a Vegetales Línea Verde. Necesita menos agua para los tres condensadores evaporativos de los equipos de refrigeración de la planta. “Al no tener químicos, se mantiene el equilibrio del agua y no es necesario purgar tanta cantidad”, explica López. En concreto, cifra la reducción anual del consumo de agua en los equipos en algo más de 5 millones de litros. “Ahora, emplea cerca de 9 millones de litros. Es un 60% menos”.

Este ahorro se suma al que ya supone prescindir de la compra de productos químicos, algo que según el responsable de Greentech “ también genera una menor huella de carbono”. Otro aspecto derivado de la novedosa técnica es una rebaja del dinero que la agroindustria abona en concepto de canon por verter agua con residuos químicos. “Nosotros expulsamos menos cantidad de agua y la que tiramos es natural”, añade.

UN 25% MÁS ECONÓMICO

Greentech se encarga de la instalación de los equipos, de su control y mantenimiento. Entre otras labores, mide la calidad del agua las 24 horas del día los siete días de la semana y dispone de un acuerdo con un laboratorio externo para hacer la analítica mensual y trimestral más exhaustiva que exige la normativa. La empresa ofrece un contrato por sus servicios “para un periodo largo de tiempo” que, en principio, será para unos cinco años con Vegetales Línea Verde. Lo define como “una especie de renting”, en el que se cobra un servicio, con un precio que variará según la instalación. “El objetivo es que la empresa tenga un sistema más sostenible y por menos dinero que antes. Que se ahorre en torno a un 25% de lo que pagaba”, indica.

Para ofrecer este servicio, la empresa cuenta en este momento con cuatro trabajadores y planea crear una red que ofrezca el servicio a todas las empresas que lo instalen en el futuro. “Vamos a crecer. A final de este año esperamos sumar, al menos, otros dos o tres trabajadores para dar servicio a las diez empresas que, para entonces, esperamos dispongan de esta solución”, detalla.

TAMBIÉN EN LAVADO DE VEGETALES

El director técnico de Vegetales Línea Verde, Luis Viñal, destaca la importancia de gestionar bien los consumos de agua en una planta de 16.000 m2 , “tanto por los costes que suponen como por el intento de minimizar el impacto medioambiental, fruto de nuestra actividad”. El directivo valora positivamente la colaboración con Greentech. “Hemos reducido significativamente el consumo de agua en nuestros condensadores evaporativos, además de eliminar por completo el uso de productos químicos en los tratamientos gracias a un proceso innovador”.

La colaboración ha sido tan satisfactoria que lo que ha sido una experiencia en algo concreto, como es el tratamiento de la legionella en los condensadores evaporativos, se va aplicar a mayor escalada. Vegetales Línea Verde trabaja ya con Greentech para adaptar esta solución tecnológica al lavado y desinfección de sus lechugas y vegetales. “Lo realizado hasta ahora es el inicio de una colaboración para seguir trabajando juntos”, apunta Luis Viñal.

El CEO de Greentech también se muestra encantado ante el nuevo reto que tienen por delante ya que, según confiesa, el objetivo inicial de la empresa era precisamente el lavado y desinfección de vegetales sin productos químicos y con ahorro de agua. López avanza que en esa adaptación se utilizará la electroporación combinada con otras técnicas, y que en el lavado y desinfección de la lechuga, además de eliminar los químicos, se conseguirá un ahorro del 80% de agua. “El consumo de agua en las líneas de producción es muchísimo mayor al de los equipos de frío. La fábrica puede emplear unos 300.000 litros de agua al día. La reducción de la huella hídrica, el ahorro de agua, ahí va a ser enorme”.

Viscofan y 5 empresas más en cartera

Con la eliminación de químicos y ahorro de agua en la planta de Vegetales Línea Verde Navarra, la empresa Greentech marca un punto de inflexión importante en sus escasos dos años de vida. Mientras la empresa agroalimentaria, que fabrica 82 millones de bolsas y boles de ensaladas y vegetales al año, puede abanderar en su discurso comercial su mayor compromiso con la sostenibilidad, Greentech tiene en la planta de vegetales su primera referencia, aunque en 2020 ya llevó a cabo una solución puntual de ahorro de agua en la empresa El Cabildo.

El futuro de Greentech se dibuja prometedor. Como la firma tudelana de IV y V gama está participada por el Grupo AN, en breve está organizada una jornada para que todos los responsables técnicos de las empresas del grupo de Tajonar (Dantza, Avícola Mélida, Caceco, etc) ) se acerquen a Tudela para conocer in situ la experiencia y, de ese modo, valorar si aplican estos servicios en sus factorías.

Greentech negocia en estos momentos con otras empresas agroalimentarias. En Viscofan también han instalado esta aplicación tecnológica hace unos meses para el tratamiento de la legionella y, en breve, prevé cerrar un acuerdo de colaboración para varios años, según avanza el director de la start- up, Javier López. “Viscofan puede gastar al día millones de litros de agua y el ahorro será muy significativo. No podemos atender a todas las empresas del sector. Necesitamos un mínimo de consumo de agua para que les salga rentable”, agrega Javier López.

Además de Viscofan, hay otras cinco empresas en cartera, la mayor parte de grandes volúmenes y nombre relevante en el sector, pero el directivo prefiere no mencionarlas hasta no cerrar las colaboraciones. “Damos un periodo de prueba de seis meses y, a partir de ahí, negociamos el acuerdo”. Para final de este año, prevén ofrecer sus servicios a unas diez empresas de Navarra, La Rioja y País Vasco. “Nuestros planes no solo se enfocan en la industria agroalimentaria, sino en otros sectores, como el metalúrgico, donde nuestros ensayos están dando buenos resultados”, apunta Javier López. La joven empresa, que en su primer año facturó 150.000 euros, para este ejercicio confía en lograr y superar su primer millón de euros.

Blanca Aldanondo

PERFIL

​

​Javier López Palacios (San Adrián, 15 de junio de 1987) es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad Pública de Navarra. El pequeño de tres hermanos, es hijo de empresarios. Sus padres tienen la empresa Janae, en la localidad ribera, dedicada a decoración. Otro de sus hermanos, Daniel, también ingeniero, tiene la empresa Isada, en la capital navarra. Javier, nada más terminar la carrera, se incorporó a Maquinaria Ferlo donde trabajó 8 años (montaje de líneas, equipos, etc), cinco de ellos al frente de su delegación en Perú.

GREENTECH SOLUCIONES EFICIENTES



Nombre: Greentech Soluciones Eficientes. En enero de 2021 ganó el concurso Impulso Emprendedor de Cein.



Creación: 29 de febrero de 2020.



Propiedad: dos socios. Uno es Javier López Palacios, CEO de la empresa.



Ubicación: en Cein, pero con previsión de trasladarse a un edificio en el polígono de Cordovilla en verano.



Trabajadores: Cuatro. Su previsión es crear una red para dar servicio. Añadirá otras dos o tres personas este año.



Facturación 2020: 150.000 euros.



Facturación 2021: 500.000 euros.



Facturación prevista 2022: Un millón.