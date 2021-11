Haupt (VW) destaca la necesidad de que "nos sigan las infraestructuras" para "quitar el miedo" al coche eléctrico

El CEO de Volkswagen Navarra, Markus Haupt, ha destacado la necesidad de que "nos sigan las infraestructuras" para "quitar el miedo de los clientes" al coche eléctrico, lo que pasa por que su "uso cotidiano" pueda ser "confortable".

Haupt ha participado en una mesa redonda, en el marco de un acto en el Navarra Arena con motivo del 40º aniversario de la Confederación Empresarial de Navarra, en la que ha estado acompañado por los rectores de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, Ramón Gonzalo y Alfonso Sánchez Tabernero, así como por Young-Ju Ahn, directora general Embajada de Corea en España.

El directivo de VW Navarra ha señalado que su grupo ve una sociedad en el futuro "más sostenible, más justa, igualitaria entre diferentes". Y en este sentido, ha destacado la "fuerte apuesta" de VW por la descarbonización y por pasar de la movilidad de combustión a una "nueva movilidad".

Una transformación que requiere de personas, que "son nuestro valor más preciado" y, por eso, debe ser "apoyada por universidades y entes de formación" y teniendo en cuenta las "necesidades de futuro" en ecología y unos entornos urbanos "más limpios".

En este sentido, ha destacado que no se trata sólo de crecer como empresas sino que "nos sigan las infraestructuras" con el objetivo de "quitar el miedo" de los clientes con el vehículo eléctrico. Así, ha remarcado que la "fuerte" apuesta de VW por la nueva movilidad "no sirve si los clientes no compran esos coches". Por ello, ha llamado a trabajar conjuntamente gobiernos, empresas y asociaciones para "quitar el miedo a los clientes" con el coche eléctrico, para lo cual es clave que puedan hace un "uso cotidiano" de estos vehículos que sea "confortable".

A nivel industrial, ha señalado el objetivo de que "nuestro proceso productivo cumpla" con los objetivos ambientales de París y ha puesto en valor la "fuerte" apuesta del grupo por "reducir su impacto ambiental". Además, ha señalado que la fabricación del coche eléctrico hará que las fábricas sean "neutrales" en sus emisiones de CO2.

"La clave es cómo nos convertimos en 'ecofriendly'", ha explicado Haupt, que ha indicado que "no podemos perder de vista que hay unos resultados financieros que hay que cumplir y hay que hacer esa transformación de forma eficiente".

Por eso, ha incidido en la necesidad de "tener claro hacia dónde vamos y definir los planes necesarios para cumplir ese futuro cumpliendo los objetivos financieros y ecológicos de reducción de residuos". Así, ha destacado la importancia de "tener colaboradores locales y europeos que permitan llegar a estos objetivos".

Haupt ha puesto en valor la Formación Profesional Dual y ha puesto como ejemplo el proyecto 'Volkswagen Academy' en la que "enseñamos la teoría y a trabajar de forma conjunta" y que ha calificado como una "fórmula de éxito". "Es vital porque tenemos especificidades para los oficios que son necesarios donde es difícil encontrar una oferta de formación que se adapte a esa necesidad".

El CEO de VW Navarra ha explicado que en la actualidad cuentan con 24 aprendices y ha resaltado el "éxito" de este programa con el que un 91% de participantes se quedan en VW. Por eso, ha subrayado que "es básico y muy importante adaptar la FP Dual a las nuevas tecnologías" para lo cual es necesario el trabajo con otros entes formativos "porque nosotros también tenemos nuestras limitaciones".

Preguntado sobre el papel de la formación, Haupt ha destacado la importancia de "guiar a los niños desde muy pronto" hasta la etapa laboral, porque "la formación es constante". A su vez, ha opinado que hay que adaptar los modos de trabajo a las nuevas generaciones y ha abogado por "seguir buscando nuevas vías de hacer la formación más atractiva constantemente para motivar a las personas a que se formen". "La formación hay que verla como una inversión y no como un gasto, es mucho más cara la ignorancia", ha concluido.