Alfredo Morales: “Encontraremos la forma de revertir la situación junto con Markus Haupt”

Alfredo Morales. Las previsiones de producción del grupo Volkswagen para la planta de Landaben anticipan un bache crítico en el empleo en 2023 y 2024, según ha trasladado la dirección del gigante automovilístico al presidente del comité de la fábrica navarra,

¿Cómo pinta el futuro de la fábrica de Landaben?

Hay dudas no resueltas para los próximos años y no se garantiza el empleo. No obstante, estoy seguro de que seremos capaces de revertir la situación mediante la negociación con el nuevo presidente de Volkswagen Navarra, Markus Haupt.

¿Se puede hacer algo más?

Vamos a exigir a los diferentes gobiernos, tanto en Navarra como en España, que hagan caso a la plantilla de Landaben y pongan en marcha la mesa sobre el futuro de la automoción. Queremos trabajar conjuntamente.

¿No fueron suficientes los acuerdos del segundo y tercer modelo?

He pedido que Volkswagen Navarra siga ocupando el puesto que se ha ganado gracias a una plantilla comprometida con los objetivos dados. Una petición que hago extensiva al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España.

¿Cuál es la situación actual exactamente?

Si empezamos a trabajar ya, queda tiempo para intentar modificar esta propuesta que afecta a Volkswagen Navarra. Queremos garantías para Volkswagen Navarra, que no podemos salir perjudicados. También estoy convencido que el diálogo con Markus Haupt dará sus frutos. Pero el Gobierno de Navarra debe trabajar conjuntamente con nosotros cuanto antes.

¿Y qué va hacer el comité?

El comité tomará decisiones para hacer fuertes los acuerdos del segundo y tercer modelo que garantizaban el empleo en la fábrica. Por parte del grupo, pretendemos que nos expliquen el cambio de estatus de Volkswagen Navarra en cuanto al liderazgo en la producción de los coches pequeños de la marca.

¿Está en cuestión?

Ese es el problema. Necesitamos saber a qué obedece el cambio de estrategia, que ha pasado de hacerse por marcas a realizarse en el conjunto de la península ibérica junto con las fábricas situadas en Martorell y Palmela.