VW decidirá en octubre-noviembre dónde construirá su coche eléctrico

producción del coche eléctrico de la empresa alemana se reanudó este lunes en la primera jornada del Salón del Automóvil de Múnich con la La partida que juegan las diferentes plantas del Grupo Volkswagen en España por hacerse con lade la empresa alemana se reanudó este lunes en la primera jornada delh con la presentación del nuevo ID. Life, el vehículo eléctrico de la marca alemana por cuya construcción suspiran la planta de Volkswagen de Landaben y la de Seat en Martorell. El ID. Life, así se denomina el vehículo, ocupará un nuevo rango en la gama Volkswagen ya que reúne características de utilitario y de crossover. Su comercialización está prevista para 2025.

Aunque no es cien por cien oficial, la cúpula del grupo alemán ha decidido ya que el Life se construya en una de las factorías que el Grupo tiene en España, Volkswagen Navarra o Seat Martorell.

La decisión definitiva sobre a cuál de las dos -o en qué proporción- le tocará construir el Life se tomará previsiblemente los próximos meses de octubre o noviembre, fechas tradicionales de toma de decisiones en el gigante alemán.

El calendario que ha de llevar al Grupo Volkswagen hasta esa fecha arranca este miércoles con la celebración del Comité Mundial, y concluirá un día más tarde. Allí, Alfredo Morales, presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra preguntará a la cúpula del Grupo Volkswagen sobre sus intenciones sobre la construcción del Life y otras cuestiones que afectan a la fábrica de Landaben: “Allí preguntaremos a la alta dirección del Grupo sobre qué planes tienen para Navarra acerca de la finalización del ciclo del coche de combustión y sobre el inicio del eléctrico. Esperamos y deseamos que este modelo acabemos haciéndolo en Volkswagen Navarra. Espero que tras la pregunta haya una respuesta concreta”.

FÁBRICA LÍDER EN SU SEGMENTO

Morales sólo contempla la posibilidad de que el Life se ensamble en Landaben: “Ha de ser Landaben porque es un modelo de la marca Volkswagen, que es la que históricamente hemos trabajado aquí. Es el modelo que nos puede dar el volumen que necesitamos para continuar con el nivel de empleabilidad que tenemos actualmente, algo básico para nosotros”, afirma.

De momento, habrá que esperar un poco más hasta que Wolfsburgo, sede del Grupo, haga pública su decisión. Morales confía en que la moneda caiga del lado de la planta navarra: “El Grupo está trabajando en varias alternativas. Habitualmente este tipo de decisiones se toman en octubre o noviembre. Espero que VW Navarra continúe siendo la fábrica líder de los vehículos pequeños de la marca Volkswagen para Europa porque nos hemos ganado ese derecho y creo que los números nos avalan; no entenderíamos una decisión contraria a esa”.

Una de las posibles soluciones que podrían contentar a todas la partes y que se ha barajado los últimos meses es la división de la producción entre las dos plantas.

Ante esta posibilidad, Morales reivindica la marca VW como distintiva de la planta de Landaben: “No nos importaría colaborar con Seat pero no nos gustaría rivalizar con ellos ni que ellos rivalicen con nosotros. Somos Volkswagen y no entenderíamos trabajar un vehículo que no fuera Volkswagen ni tampoco que un vehículo VW lo trabajasen otras plantas que no fueran VW Pamplona. Por eso solicitamos que este vehículo se lidere desde Navarra y a partir de ahí colaboraríamos con Seat lo que hiciera falta”.

REUNIÓN CHIVITE-VW

Markus Haupt para tratar sobre la inclusión de la electrificación de la planta de Landaben dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado. La presidenta de Navarra, María Chivite , se reunió este lunes con el presidente y director general de Volkswagen Navarra,para tratar sobre la inclusión de la electrificación de la planta de Landaben dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado.

Entre otros temas, se abordó la necesidad de impulsar ayudas regionales complementarias al PERTE y distintas iniciativas de energías renovables vinculadas a la automoción y a la movilidad sostenible, así como el traslado de la vía del tren a su paso por la planta de Landaben.