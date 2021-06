Abierto el plazo de ayudas para infraestructuras locales ganaderas

Actualizada 23/06/2021 a las 09:18

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha aprobado una convocatoria para conceder ayudas por importe de 1.147.439 euros para la creación y mejora de infraestructuras locales ganaderas durante este año.

El plazo para solicitar estas subvenciones, dirigidas a las entidades locales de la Comunidad Foral, está abierto desde hoy y hasta el 30 de noviembre.

Las ayudas tienen como objetivo apoyar la promoción de infraestructuras y equipamientos de titularidad y uso público que guarden relación directa con la ganadería para mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas.

En concreto, serán acciones subvencionables la promoción de pequeñas actuaciones de suministro de agua relacionadas con la ganadería y la alimentación animal (abrevaderos, balsas, etc.); la creación y mejora de caminos públicos y otras vías de comunicación a pastos y también a núcleos de explotaciones ganaderas; las infraestructuras para el desarrollo de certámenes y ferias de ganado; la creación de corrales municipales; la construcción o rehabilitación de edificaciones para equipamientos públicos de servicios directamente relacionados con la ganadería; la promoción de instalaciones, dotaciones o infraestructuras al servicio de núcleos de explotaciones ganaderas, tales como electrificaciones, telefonía, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, etc; y las infraestructuras y dotaciones ligadas a pastizales en montes comunales, tales como balsas, cierres, conducciones de agua, mangas de manejo, barreras canadienses, etc.

La convocatoria se enmarca dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Navarra 2014-2020 y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).