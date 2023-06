Estella es una ciudad nacida por y para el Maxi Ruiz de Larramendi despejando así cualquier duda sobre la importancia de la ruta jacobea en la ciudad del Estella. Se refirió en concreto el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago al periodo comprendido entre finales del siglo XII y principios del XIII cuando, indicó, vivió la ciudad del Ega el momento de mayor esplendor con la creación de iglesias y la aparición de hostales que trajeron consigo un importante flujo de gente que, a su vez, ayudaron a configurar, dijo, a Estella como ciudad comarcal dedicada a la atención al peregrino. es una ciudad nacida por y para el Camino de Santiago ”, afirmódespejando así cualquier duda sobre la importancia de la ruta jacobea en la ciudad del Estella. Se refirió en concreto elal periodo comprendido entre finales del siglo XII y principios del XIII cuando, indicó, vivió la ciudad del Ega el momento de mayor esplendor con la creación de iglesias y la aparición de hostales que trajeron consigo un importante flujo de gente que, a su vez, ayudaron a configurar, dijo, a Estella como

El paso del tiempo trajo consigo la correspondiente evolución en el Camino que abrió una importante parte turística derivada de este peregrinaje a Santiago y que ha supuesto un motor económico muy importante y hoy imprescindible para Estella. Algo que Ruiz de Larramendi aplaude pero, insiste, no debe borrar la esencia de la ruta jacobea. “El turismo es clave, de eso no hay duda y todos lo entendemos, pero el Camino no debe perder su esencia. Turismo y religiosidad pueden convivir. Si perdemos la esencia ello derivará en que acabará siendo como cualquier otro sendero y eso no lo podemos permitir”, zanjó. Y en conseguir esto trabaja el colectivo que preside Ruiz de Larramendi, pionera en su ámbito ya que, durante dos décadas, fue la única organización de este tipo en España. En un vídeo, intervino Román Felones, de la misma asociación.