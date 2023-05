"Tengo 18 años y soy ganadero"

Daniel Larraya, el benjamín de este grupo de 27 agricultores y ganaderos, habla de un plan que empezó a fraguar en enero, con el inicio del curso de Ojos azules y rostro acuñado por la ilusión. De ideas claras y lenguaje directo,, el benjamín de este grupo de 27 agricultores y ganaderos, habla de un plan que empezó a fraguar en enero, con el inicio del curso de INTIA . Fue en ese momento, cuenta, cuando se lo comunicó a sus padres. “Para mi padre es más fácil comprender esta decisión porque es su trabajo, y mi madre también me apoya, pero a ella le gustaría que me inclinase por algo más seguro”, se sincera. “Pero, bueno, como me ve con ganas y sabe que sigo estudiando...”. El menor de tres hermanos, su hermano mayor, de 21 años, también trabaja en la explotación familiar de ovejas en Iriso (Izagondoa) donde han crecido.

Habla de un plan.

Sí, un plan muy bonito. Desde los cinco años llevo viendo ovejas todos los días y me he cansado. Quiero dedicarme al vacuno de carne. El plan consiste en adquirir terneros y llevarlos a pastar en Burgos para engordarlos, puesto que aquí no hay suficientes pastos. Allí estarían un tiempo, los traería a Iriso y se seleccionarían unos pocos para bueyes.

Escucho en su voz ilusión y firmeza.

Son muchos años viviendo entre ganado. Sé que va a salir bien.

¿Cómo ha sido su niñez?

Desde pequeño nuestro padre nos ha llevado al pueblo los fines de semana y allí hemos adquirido cultura de ganadería y agricultura.

¿Cuál es su sueño?

Llegar a vivir bien de este oficio. Me interesaría en un futuro comprar fincas de regadío, cosas así. Pero el sueño definitivo sería tener suficiente dinero para poder engordar ganado a buey.

Cuando habla de este tema con los amigos...

Mis amigos son de Pamplona y se quedan sorprendidos, pero me apoyan.

¿Qué consejo le han dado sus padres?

Que nada es imposible si hay ganas.