Cirauqui acogió la séptima edición del 'Día del Vino D.O.'

Ampliar CEDIDA DN Management Este sábado, 13 de mayo, se celebró la séptima edición del 'Día del Vino D.O.', una acción festiva y reivindicativa para poner de manifiesto el significado del concepto Denominación de Origen. Cirauqui para llevar a cabo el evento de este año, dado que su historia está estrechamente ligada al sector vitivinícola siendo uno de los pueblos emblemáticos de Valdizarbe, una de las cinco zonas de producción de la D.O. Navarra. El Consejo Regulador de la D.O. Navarra seleccionó la localidad depara llevar a cabo el evento de este año, dado que su historia está estrechamente ligada al sector vitivinícola siendo uno de los pueblos emblemáticos de Valdizarbe, una de las cinco zonas de producción de la D.O. Navarra. A esta llamada acudieron más de doscientas personas que brindaron con vino rosado D.O. Navarra armonizado con un pincho de Queso D.O. Roncal de Reyno Goumet, colaborador del evento. Al acto asistieron Bernardo Ciriza, Consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra; Julio Laita, alcalde de Cirauqui; David Palacios, Presidente del del Consejo Regulador de la D.O. Navarra y de CECRV y Elena Arraiza, gerente de la Denominación de Origen Navarra. “El Día del Vino con D.O. además de exaltar la importancia de las D.D.O.O., es una gran oportunidad para estar en contacto con la gente de los pueblos vinculados a nuestro sector. Estas personas son el alma de nuestra Denominación de Origen, ya que su historia, tradición, economía y cultura gira en torno al vino de nuestra tierra”, comentó David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra y de CECRV. El 'Día del Vino D.O.' nació hace 7 años con una aspiración que sigue vigente: sembrar la semilla para que se declare oficialmente un Día del Vino en nuestro país y lograr así que este sector tenga, anualmente, una fecha con la que visibilizar ante la sociedad lo que supone y lo que aporta el vino a las zonas rurales, a sus gentes y al conjunto del país. Se trata, además, de una pretensión respaldada por una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 2017, que insta al Gobierno a declarar el Día del Vino. Dicha proposición fue presentada a propuesta de CECRV y logró el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios . ETIQUETAS Vino

