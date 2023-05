Siete empleados de limpieza del aeropuerto de Pamplona denuncian que no han cobrado el último mes

empleados de la empresa Ingemont (cuatro de limpieza, dos de mantenimiento y uno de jardinería) que realizan labores de limpieza y mantenimiento en el no han cobrado ninguno la nómina correspondiente al mes de abril. "Llegado el jueves 4 de mayo contactamos con nuestro responsable y el motivo que nos dio del impago fue que había salido ardiendo el CPD (Centro de procesamiento de datos) de nuestra sede central en Sevilla", explicaba ayer uno de los trabajadores. Siete(cuatro de limpieza, dos de mantenimiento y uno de jardinería) que realizan labores deen el aeropuerto de Pamplona denuncian que "este mes de mayo"ninguno la nómina correspondiente al mes de. "Llegado el jueves 4 de mayo contactamos con nuestro responsable y el motivo que nos dio del impago fue que había salido ardiendo el CPD (Centro de procesamiento de datos) de nuestra sede central en Sevilla", explicaba ayer uno de los trabajadores.

Según la plantilla, el viernes 5 de mayo volvieron a contactar con la empresa, con la sección de recursos humanos. "Nos dijeron que no nos podían dar una contestación telefónica, que mandáramos un correo electrónico haciendo la consulta y se nos contestaría a la mayor brevedad. Ese mismo viernes al mediodía, nos llamaron desde recursos humanos para informarnos de que no habíamos cobrado porque Ingemont no podía hacer frente a los pagos y que, al menos, de momento, no íbamos a cobrar".

Tras el fuerte shock inicial para este grupo de trabajadores, el pasado lunes contactaron con personal de Ingemont de los otros aeropuertos que tampoco han cobrado, como el de Ceuta, Melilla, Córdoba, Burgos, Algeciras y Badajoz. "Además de estos siete aeropuertos que forman parte de un mismo expediente de adjudicación, la empresa Ingemont lleva el mantenimiento de otros más importantes como son el de Sevilla, Málaga o Almería", indican en un comunicado.

SIN EXPLICACIONES Y ABANDONO

La plantilla navarra señala que hay secciones de la empresa que han cobrado con normalidad. "Ya no nos dan más explicaciones de ningún tipo, por lo que estamos en una situación de abandono absoluta, y con una incertidumbre insostenible en la que las facturas siguen llegando y no parece que vaya a haber una solución próxima".