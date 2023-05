Sindicatos de hostelería exigen que se desbloquee el convenio e irán a la huelga el 7 de julio

Los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB han exigido este jueves que se desbloquee el convenio de la hostería y han anunciado concentraciones los jueves a partir del 11 de mayo y huelgas los días 1 y 7 de julio.

Los representantes sindicales, Nuria Velasco (ELA), Berta García (LAB), Gorka Arias (CCOO) y Amaia Villanueva (UGT) han comparecido ante los medios de comunicación acompañados por representantes sindicales de diferentes negocios hosteleros.

Los sindicatos denuncian la situación de "bloqueo" en la negociación del Convenio de Hostelería de Navarra, que afecta a cerca de 20.000 personas trabajadoras y exigen a la patronal subidas salariales dignas y justas.

"No cabe duda de que la hostelería es uno de los sectores que más ha sufrido durante la pandemia por las restricciones, pero al mismo tiempo debemos recordar que ha sido uno de los sectores que ha recibido ayudas económicas públicas para poder superar esa difícil situación. Por ello, consideramos que la pandemia y sus consecuencias no pueden servir ahora de excusa a la patronal para no aceptar incrementar los salarios", ha explicado Villanueva.

Los trabajadores han incidido en que "se retrasó el incremento salarial del 2 % que estaba pactado para el 1 de enero de 2021 hasta el fin de las restricciones que fue en noviembre de ese año" y consideran que "ahora les toca a las empresas actuar con la misma responsabilidad que lo hicimos los trabajadores y las trabajadoras del sector".

"Frente a la insuficiente propuesta que nos ha realizado la patronal, los cuatro sindicatos defendemos un nuevo convenio con vigencia para 2022, 2023 y 2024, que incluya incrementos salariales y cláusula de revisión que garanticen el poder adquisitivo en la vigencia del convenio", han afirmado.

Además, consideran "imprescindible" incluir en el convenio mecanismos que permitan regular las situaciones de parcialidad. "Estamos hablando de un sector con necesidad de personas trabajadoras a tiempo parcial para cubrir algunos servicios específicos como pueden ser los eventos, pero esta casuística no nos puede llevar a una barra libre para la contratación a tiempo parcial", han añadido.

Por otro lado, han exigido avances en materia de conciliación y calendario, "ya que precisamente si este sector no es atractivo para trabajar, es por la imposibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar".

"Es fundamental que se mejoren los calendarios laborales, descansos, vacaciones y las licencias de conciliación. Para asegurar eso, queremos incluir medidas de fichaje real para todas las personas trabajadoras del sector, y así, asegurar que se cobra por las horas trabajadas de forma correcta", han apuntado.

"Son muchas las materias a mejorar para dignificar este sector", han explicado y "aunque el convenio venció el 31 de diciembre de 2021 y ha pasado ya casi año y medio, la patronal no está dispuesta a aceptar las reivindicaciones sindicales, bloqueando de este modo la negociación".