Miguel Sanz recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio

Por la colaboración de los diferentes gobiernos de UPN cuando él era presidente con la Cámara de Comercio y por su aportación al desarrollo económico de Navarra. Estos han sido los motivos que han llevado a la Cámara de Comercio de Navarra a otorgar la Medalla de Oro de esa institución a Miguel Sanz, quien ha sido presidente del Gobierno de Navarra durante 15 años, de 1996 a 2011. Miguel Sanz, (16 de septiembre de 1952, 70 años), haciendo gala de humor dijo que optaba por invocarse a los santos, en concreto a Santa Rita, por aquello de “Santa Rita-Rita, lo que se da no se quita”. “Solo espero que no me lo quiten, que no se arrepientan porque todo es posible”, en expresa referencia a la Medalla al Mérito al Trabajo de Félix Huarte que ahora el Ministerio de Trabajo quiere retirarle. “Un atropello sin duda porque fue un hombre que supo transformar la Navarra agrícola en industrial y modernizarla”.

Miguel Sanz es la segunda persona que recibe esta condecoración, después de que el rey Felipe, cuando era príncipe, la recogiera en 2002. Este jueves le tocaba a Miguel Sanz y le tocaba porque estaba concedida desde 2011. Un retraso que se ha debido, según Javier Taberna, a que no se encontró el momento adecuado para no hacerlo coincidir con otros acontecimientos de la Cámara. Tanto tiempo había pasado que Sanz reconoció que hasta se le había olvidado que estaba pendiente la entrega de esta condecoración.

Ahora, por la emoción que acompañó su discurso y por los asistentes que congregó (no se dejó ver nadie del gobierno actual) sin duda fue un día para recordar. Repasó en su intervención, salpicada de referencias personales, familiares y profesionales, las ideas que han conformado su discurso político, como la defensa del Fuero, la colaboración pública y privada, “el no al liberalismo atroz y el no al intervencionismo atroz” y, dijo, “por encima de todo, el respeto”. “Aprendí de un consejo que le dieron a Kennedy, al que una vez dijeron que ante una autoridad concreta debía acercarse con respeto. Para mí en política ha sido imprescindible el respeto”, señaló. Y reconoció que su mayor mérito en todo su tiempo de política ha sido “rodearse de personas mejores que yo”. “Desde que entré como alcalde al Ayuntamiento de Corella interioricé algo que me habían enseñado desde pequeño, que tan importante es saber como rodearme delos que saben. Y eso hice. Yo no tenía ni idea de agricultura ni de campo, ni de presas, ni de nada... Un concejal tío de mi mujer me enseñó todo lo que tenía que saber de las presas, que era de donde surgían los conflictos”.

CONSEJEROS DE UPN

El acto estuvo presidido por José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España; por Javier Taberna, presidente de la Cámara de Navarra; y los vicepresidentes de la institución, Rafael Moreno y Miguel Suárez. Al acto asistieron unas 130 personas, entre exconsejeros de sus gobiernos (Nuria Iturriagagoitia, Francisco Javier Armendáriz, Francisco Iribarren; José Andrés Burguete, Javier Marcotegui, Ignacio Martínez Alfaro, Álvaro Miranda, Laura Alba, Alberto Catalán, Ramón Bultó ...), y otros cargos como Alfredo Jaime y Enrique Maya, exalcalde y alcalde de Pamplona, Javier Esparza, presidente de UPN, el socialista Roberto Jiménez, miembros de UPN y personas del mundo de la empresa como Esteban Morrás (Veridas), Patxi Ceberio (Frenos Iruña), Laura Sandúa (Aceites Sandúa) y Luis Colina (La Información SA). No faltaron, además de familiares, sus amigos el hotelero Antonio Catalán y la familia Llonis, propietaria de la empresa Truck &Wheel, donde Miguel Sanz es consejero.

Agradeció a todos su presencia y su acompañamiento en este tiempo en política. Y añadió: “Gracias a mi partido, que siempre ha estado a mi lado, incluso para cubrir mis imperfecciones”.