Entregados los premios del sorteo Año #DiVinoNavarra

Esta es la tercera edición del sorteo Año #DiVinoNavarra realizado por el Consejo Regulador de la D.O. Navarra para promover el consumo en la Comunidad Foral de los vinos con Denominación de Origen Navarra. Tres personas han sido premiadas con un año 'DiVino', es decir, los ganadores recibirán durante 2023 una caja de vinos cada mes en sus domicilios por haber comprado vino Navarra durante el pasado mes de diciembre. Los afortunados son: Maite Bengoa Zarranz, Alejandro López Segura y Enrique Frías Jiménez.

La participación se realizaba entre aquellos que adquirían al menos una botella de vino D.O. Navarra en cualquier establecimiento de la Comunidad Foral durante todo el mes de diciembre. Este año ha sido el de mayor participación, contando con más de 300 personas que han probado suerte para ver premiada su fidelidad por elegir D.O. Navarra.

Tras la realización del sorteo ante notario, este viernes ha tenido lugar la entrega a los tres ganadores de la primera caja de vino correspondiente al mes de enero en la que se incluyen los vinos de la Selección D.O. Navarra 2022. El acto se ha llevado a cabo en la Vinoteca Murillo de Pamplona, un establecimiento emblemático reconocido por su larga trayectoria en la comercialización y promoción de los vinos D.O. Navarra. En este sentido, uno de los objetivos de este sorteo es ayudar a los comercios físicos de Navarra a estimular las ventas de sus vinos con Denominación de Origen Navarra.

El premio además de suponer un regalo para los agraciados es una excelente oportunidad para catar y descubrir múltiples vinos ya que a lo largo del año podrán degustar 72 botellas de vino D.O. Navarra distintas. “Estamos muy satisfechos con la alta participación que tiene el sorteo entre el público navarro porque refleja la gran cantidad de personas que nos eligen frente a otras D.O. en los lineales. Es reconfortante saber que con este galardón premiamos la fidelidad al consumo de vinos con D.O. Navarra y que estimulamos las ventas en los comercios físicos de la Comunidad que venden los vinos de nuestras bodegas”, ha dicho el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, David Palacios.