El ‘First Dates’ empresarial para ayudar a emprender

"Me siento como si estuviera organizando una cita para ‘First Dates’”. Así resumía con humor y satisfacción Ana Cañada Zarranz, responsable de Comercio Internacional en Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios, su trabajo en el Programa de Mentoría de Internacionalización, impulsado por el Gobierno de Navarra. Tiene como objetivo poner en contacto a los mentores, profesionales con amplia trayectoria en el ámbito internacional, con personas que estén iniciando un negocio o quieran comenzar a internacionalizarse.

Los interesados en participar por un lado y por el otro se apuntan al programa y Ana Cañada va emparejándoles en función de sus intereses y actividades. A cada empresa le asignará un mentor que deberá trabajar de forma estrecha con el mentorizado. De ahí la referencia al programa televisivo “First Dates”, en el que se emparejan a dos personas que no se conocen para establecer una relación, en este caso, en el medio televisivo, amorosa. Aquí, empresarial.

Este programa, el de mentoría, es totalmente gratuito para ambas partes y lo desarrolla la Cámara de Comercio en nombre del Gobierno de Navarra. Se extiende entre 4 y 5 meses y los participantes se reúnen unas seis veces. Deben establecer los plazos y los objetivos que se quieren conseguir.

Los mentores pueden trabajar con varios mentorizados, dependiendo de su voluntad, de su disponibilidad y de la afinidad de los negocios. Aunque hay casos en los que el mentor, procedente, por ejemplo, del sector de automoción, no hubiera pensado nunca poder ser útil con sus consejos a un negocio que tiene que ver con la fabricación de capuchas. Pero la persona que conoce a ambos es la que puede adivinar, más allá de lo que parece, qué puede ofrecer cada una de las partes.

VÍNCULO

La realidad demuestra que, después de las reuniones obligatorias, la relación que surge entre ambas partes hace que mantengan el contacto y que los asesores sigan de cerca la evolución de sus asesorados. Porque, los resultados lo demuestran, la satisfacción de participar en este programa es mutua. Coinciden los mentores en que ellos dan, pero que también reciben. Y mucho. “Hay casos en los que entre ambas partes surge un vínculo que, una vez pasado el tiempo reglamentario de la mentoría, continúa”, explica Ana Cañada.

Este programa lo puso en marcha el Gobierno de Navarra en 2018, dentro del Plan Internacional de Navarra (PIN). Busca, según explica Ana Cañada, mejorar y consolidar el grado de internacionalización de las empresas navarras.

Desde entonces, han participado más de 40 empresas de todo tipo de sectores y actualmente se cuenta con 19 mentores que acompañan a las empresas en las distintas fases de su internacionalización, según los datos ofrecidos por Cañada.

La Cámara de Comercio se encarga del proceso, de comprobar la evolución de las sesiones y del ajuste del objetivo y las expectativas. Al final, se organiza una reunión conjunta entre Gobierno, Cámara, empresa y mentor con el objetivo de exponer los resultados obtenidos, analizar los puntos positivos del programa y proponer puntos de mejora.

Una de las razones del éxito de este programa radica en que el mentor se involucra en el proyecto, algo palpable al escucharles hablar de las empresas mentorizadas con admiración.

A continuación se cuentan tres ejemplos de tres parejas de lo que fueron tres ‘citas a ciegas’. Tres historias con seis protagonistas, donde los resultados son posibles gracias a la generosidad de quien quiere compartir lo que sabe con quien lo necesita y de quien quiere regalar su tiempo. Por mucho que se empeñen en decir los asesores que lo hacen porque ellos también aprenden.

La experiencia unida a la audacia de la empresa joven, una clave del éxito



El mentor Juan Manuel Sebastián destaca los valores de los nuevos negocios, como Valyro, fabricante de secadores corporales

“¿Cómo vais? ¿Cuántos secadores habéis vendido? ¿Habéis mejorado los márgenes? ¿En qué producción estáis ahora?” Las preguntas las plantea Juan Manuel Sebastián Pérez, consultor de 71 años, con gran experiencia en el mundo de la empresa y en el ámbito internacional. Están dirigidas a Álvaro Fabo Ollobarren, director comercial de Valyro Technologies. El encuentro se produce una vez terminado, y con éxito, el programa de mentoría que les ha llevado a mantener cinco reuniones presenciales más, explican, infinidad de llamadas de teléfono y correo. “Siempre ha estado dispuesto para ayudarnos y dedicarnos tiempo”, explica Fabo.

Valyro fabrica secadores corporales que sustituyen a las toallas. Van destinados al cliente particular y a hoteles, entre otros. Comenzó su actividad en 2014, aunque los orígenes son anteriores, cuenta con 12 trabajadores y sus socios son Ion Esandi y Patxi Fabo (hermano del director comercial). Desde Barbatain, Valyro diseña, patenta y ensambla. La materia prima procede de China (también la electrónica), países nórdicos, Navarra y País Vasco. Venden a más de 90 países, pero los mercado prioritarios son EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Asia, Australia, Corea del Sur...

Un día, Valyro recibió un correo de la Cámara donde se le informaba del programa de mentoría. “Somos una empresa joven de ingeniería. Nos faltaba la vertiente comercial. Juan Manuel Sebastián hizo un análisis de nuestras ratios financieras, nuestro balance... Fue el primer paso para una reorganización empresarial. Lo que antes nos llevaba media hora, nos cuesta hoy dos minutos”, explica Fabo.

En esta relación que comenzó con una ‘cita a ciegas’ también ha ganado el mentor. “Así me relaciono con gente joven, con nuevas ideas, me aportan su conocimiento en nuevas tecnologías y juventud profesional. La nueva forma de ver las empresas es diferente. Ahora la gente joven no sacrifica todo por el trabajo y esto me parece un signo de inteligencia. La empresa joven tiene grandes dosis de audacia que, combinados con la experiencia, puede ser la clave del éxito”, explica Sebastián.

Juan Manuel Sebastián Pérez. Consultor, ha mentorizado varias empresas. De Zaragoza (24-11-1951) y afincado en Navarra, ha trabajado en varias multinacionales, ha sido director internacional de una sociedad de inversiones inmobiliarias, consejero de Sodena y de Elkargi, donde perteneció al comité ejecutivo.

Álvaro Fabo Ollobarren. Pamplona, 9-2-1986. Licenciado en LADE, es director comercial de Valyro.

Todo empezó con una puesta de sol... de chocolate



Juan Mari Iriarte prepara la salida al exterior de sus bombones de oro de Ekhi Gold, para lo que cuenta con el mentor Juan José Nicuesa

“Soy muy curioso y para mí participar en este programa de mentoría es un aprendizaje”. Así explica el mentor Juan José Nicuesa Gómez por qué se apunta a este programa gratuito. “La empresa confía mucho en ti, en la experiencia y criterio que puedes aportar, te cuenta qué fabrica, cómo lo hace y yo aprendo con ello. Se establece una relación de confianza entre la empresa y el mentor que es muy agradable”, añade. Pero apunta todavía más razones: “Es una forma de devolver lo que yo también recibí cuando empezaba. Yo no tenía mentorías, pero sí contaba con personas con experiencia que me transmitían su conocimiento y que me daban consejos”.

Por todo ello, dijo que sí en octubre de 2021 a la propuesta. Ya lleva 7 mentorías, de diferentes sectores: agrícola, industrial, decoración, hotelería... Seis de ellas ya están finalizadas, como la de Ekhi Gold. Seguirá diciendo sí a las que le propongan.

Cuando habla de Ekhi lo hace con admiración hacia Juan Mari Iriarte Baleztena, “maestro chocolatero” , formado en Francia, que regenta la pastelería Jaione, en Bera. Iriarte, representante de la segunda generación chocolatera, quiso añadir algo más a su producto y desarrolló una tecnología para fabricar bombones bañados en oro. Todo surgió al ver una puesta de sol en Sokoa, en el País Vasco Francés. “Me pareció un bombón de oro”, recuerda. Fue en 2016. Por eso puso el nombre de Ekhi, que significa sol en euskera. Lo patentó y ganó el premio PYME al mejor emprendedor en 2019. “Regalamos una joya comestible”, explica, como pueden ser unos pendientes de chocolate. Su producto va dirigido a bodas, hoteles, a tiendas gourmet, regalos de empresa... Para poder salir al exterior, a México, Marruecos, Catar, Emiratos, Japón... ha contado con la ayuda de su mentor. “Muchas veces te sientes desamparado, sin saber a quién dirigirte. Y es una oportunidad contar con alguien con experiencia”, explica.

Juan José Nicuesa Gómez (Pamplona, 6 de abril de 1966). Estudió Derecho en la Universidad de Navarra. Máster en dirección del comercio internacional de UPNAy MBA en Deusto. Es consultor, “como un pequeño departamento de exportación para empresas que empiezan en este campo”.

Juan Mari Iriarte Baleztena. México, 7-10-1982. Sus padres se fueron a México, volvieron y montaron una pastelería.

“¡Pero si yo no sé nada de capuchas!”, dijo el mentor ante la propuesta



José Luis Ciordia, con experiencia en el sector industrial, ha asesorado el negocio de Mayima, de Laura Baleztena y Virginia Vicente

José Luis Ciordia Corcuera (Pamplona, 25-12-1967) no sabía nada de capuchas, ni de textil... hasta que conoció a las pamplonesas Laura Baleztena Pérez (11-9-1978) y a Virginia Vicente Zunzarren (8-10-1980). Como mucho, podía saber que una capucha sirve para no mojarse de la lluvia. Por eso, cuando Ana Cañada, de la Cámara de Comercio, le propuso ser mentor de la empresa Mayima, impulsada por estas dos emprendedoras, le dijo: “¡Pero si no tengo ni idea de capuchas!”. Pero le contó el proyecto y le dijo que sí. Yeso que ya estaba mentorizando otro proyecto de mecanizado, más relacionado con su actividad diaria. Porque Ciorida es director general de Nuadi, fabricante de piezas para pastillas de freno para automoción.

Mayami se constituyó en febrero de 2020, poco antes del confinamiento provocado por la pandemia. Su actividad se centra en la fabricación de capuchas para la lluvia. “Aparentemente es algo sencillo. Pero hay que cortar el patrón, coserlo, elegir materiales, las cremalleras... Enmarcan la cara y la embellecen. Si no llueve, permite llevarla sobre los hombros a modo de bufanda”, explican las promotoras.

Vicente, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, se ha dedicado al patronaje y a la confección. Y Baleztena está formada en comercio exterior y es profesora de inglés. Se unieron para cumplir un sueño de inspiración japonesa (el nombre de Mayima hace referencia a una pequeña localidad de la isla nipona). El diseño corre a cargo de ellas y fabrican en una cooperativa sin ánmo de lucro de Madrid que da formación y empleo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Tienen a gala que utilizan materiales sostenibles como piel de silicona, ante vegano y poliéster reciclado. Venden on line (“somos nativas digitales”, reconocen) y sus capuchas se encuentran, entre otros sitios, en el Museo Balcenciaga. Sus productos ya han aparecido en varias publicaciones especializadas (“y sin pagar”, recalcan), como Elle, Yo Dona o Telva. Están orgullosas de haber enviado capuchas incluso a Australia y EEUU y que nadie se las haya devuelto.

“Tenían muchas ganas de hacer cosas, pero no lo orientaban de manera eficiente. Era un tema muy bonito, pero había que poner los cimientos. Me pareció un proyecto divertido y con gran potencial”, dice Ciordia, con admiración hacia ‘sus alumnas’.