Agricultores y ganaderos en ecológico (CPAEN) acusan a Gómez de quitarles la exclusiva del control y certificación de sus alimentos

Los agricultores y ganaderos que producen alimentos bajo las reglas del sistema ecológico andan molestos con la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez. Le acusan de aprovechar la actualización del decreto que rige el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (CPAEN) - data de 1999 - para “abrir la puerta a la privatización” de la certificación el control de la producción ecológica. Estas dos funciones -controlar y certificar alimentos ecológicos- son desempeñadas por el mismo CPAEN, desde su constitución. Su presidenta, Mirian Otxotorena, encabezó ayer una protesta en la puerta del departamento de Desarrollo Rural, a la que asistieron poco más de medio centenar de personas.

La representante de los alimentos ecológicos criticó a la consejera por su falta de diálogo con el sector. “El decreto no se ha consensuado ni trabajado con CPAEN”, afirmó la presidenta de los 800 operadores inscritos en el citado consejo. “Nos dieron seis días para realizar aportaciones. Luego, nos dijeron que nos iban a mandar un borrador, que iría al Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra, en el que se podrían hacer aportaciones. Sin embargo, no se ha publicado en el portal y el pasado 16 de noviembre la consejera Gómez anunció que el Gobierno había dado ya el visto bueno al decreto foral”, expuso. “La relación con el departamento no es lo fluida que debiera ser para trabajar por el sector”, agregó Otxotorena.

La presidenta especificó que la Unión Europea no exige que se pueda “privatizar” el control y certificación y detalló que, con el decreto, “queda a voluntad política” el carácter del órgano que ejerza las dos labores. Según dijo, podrían seguir como hasta ahora (en exclusiva en manos de CPAEN), o bien ser ejercidas las dos por un órgano privado, o por un ente público que no sea CPAEN (como por ejemplo la sociedad pública Intia) o por una fórmula mixta.

Preguntada si las dos labores podrían asignarse a Intia, encargada en la actualidad del control y certificación de marcas de calidad y denominaciones como Espárrago de Navarra, Otxotorena señaló que sí sería una entidad pública “pero no estaría, como queremos nosotros, en manos de agricultores y ganaderos”. Por ello, piden un nuevo decreto que “blinde” la exclusividad de estas funciones para el CPAEN, de manera que sea “la única autoridad de control en Navarra”

Mirian Otxorena afirmó que, aunque el control y certificación es ejercido por personal del propio CPAEN, un órgano que preside, ella “no se mete” en esas funciones. “En todo el Estado es así. En el tema burocrático, en las inspecciones no nos inmiscuimos. A mí me toca como uno más”. CPAEN, según su presidenta, cuenta en la actualidad con unas diez personas dedicadas al control y certificación.

CLAVES

¿QUÉ PIDEN LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN ECOLÓGICO?

Que su órgano -el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (CPAEN)- mantenga la plena exclusiva a la hora de controlar y certificar que los alimentos que llegan a los consumidores, efectivamente, son ecológicos, cultivados o criados según las exigencias ecológicas.

¿CUÁL ES EL CONFLICTO?

Que la consejera de Desarrollo Rural, Itziar Gómez, ha aprobado un decreto que abre la posibilidad a que esas dos funciones sean ejercidas por otros entes que no sean CPAEN. El decreto deja a voluntad política quién ejerce ese control.De momento, Desarrollo Rural no ha dicho que quiera que CPAEN deje de encargarse del control y certificación.

¿QUÉ ARGUMENTAN?

CPAEN afirma que el decreto “restringe” sus funciones de fomento y promoción de la producción ecológica, al tiempo que elimina otras como el asesoramiento o la formación y supedita la función de certificación y control a la delegación del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a sus nuevas condiciones. La dirección de CPAEN afirma que 50 entidades apoyan su reclamación y que desde 1999 tiene experiencia en las labores de control.

¿Qué presupuesto tiene CPAEN para 2023?

Un millón de euros. Esta cantidad incluye tanto las aportaciones de los agricultores, ganaderos y elaboradores inscritos, como las subvenciones del Gobierno de Navarra. De esta cantidad, según su presidenta, Mirian Otxotorena, cerca del 50% se dedica al personal y labores de control y certificación.