La sostenibilidad, motor del cambio para las empresas

La sostenibilidad fue la protagonista indiscutible de la jornada de ayer en las instalaciones de Diario de Navarra. De manera concreta, cómo este movimiento tan actual y necesario es un “eje transformador de las organizaciones”, señalaba Maite Pérez, directora de BrandOK (Grupo La Información).

El evento tuvo lugar dentro de Ecosistema BrandOK, que tendrá carácter anual y cada año se pondrá el foco en una temática de interés diverso. “Grupo La Información tiene una vocación muy clara de contribuir al desarrollo económico y social de Navarra. En BrandOK vamos a acompañar y guiar a las empresas en su contribución positiva al mundo diseñando y desarrollando junto a ellas sus planes de sostenibilidad”, dijo Maite Pérez.

Entre los primeros invitados al evento se encontraba Cristina Fernández (fundadora de la consultora de impacto Business for Good). Durante su intervención habló sobre los retos sociales y ambientales a los que se enfrentan las empresas actualmente. Desafíos como el agotamiento de los recursos naturales, el hambre, el cambio climático, la igualdad de género o la explotación infantil.

“Necesitamos replantearnos para qué sirve una empresa más allá de ganar dinero. Hay que redefinir su papel y darle un propósito”, explicó. Porque la sostenibilidad “mejora la reputación y el posicionamiento, atrae y retiene talento y también fideliza clientes” entre otras cosas, añadió.

EL MOVIMIENTO B CORP

Otra de las invitadas fue María Aparicio (Empowered by Hemper). El movimiento B Corp fue el eje central de su intervención y cómo este puede ayudar a las empresas. “B Corp es un movimiento que nace en 2006 en EE UU con el objetivo de que las empresas dejen de tener como único propósito el maximizar el beneficio para sus dueños o inversores, que ese no sea el motor por el que se rigen. Todo eso debe ir acompañado de una responsabilidad y un impacto positivo en el planeta, las personas, los proveedores y los clientes”, desarró la experta. Destacó que existe un formulario gratuito en Internet que permite “evaluar cómo está tu empresa, es la herramienta perfecta para marcar tu plan estratégico en sostenibilidad y está disponible para cualquier persona”, el BIA de B Corp.

TRES EMPRESAS COMO EJEMPLO

La tarde continuó con una mesa redonda. Sus invitadas fueron tres empresas B Corp que contaron sus casos y cómo llegaron a formar parte de este movimiento. Los ponentes fueron Willy Díaz Aliaga (CEO de Artiem Hoteles, primera cadena en Europa y tercera del mundo en obtener la certificación B Corp), Inma Grass (fundadora y socia de la discográfica Altafonte, única discográfica en el mundo B Corp) y Cristina Pons (quality and environmental manager de Camper).

Los tres coincidieron en que el proceso que hay que seguir hasta llegar a obtener la certificación B Corp es largo y tedioso. “No es fácil, porque no es solo decir, tienes que demostrar que cumples todos los estándares”, apuntó Inma Grass. Recalcó que la industria de la música “siempre se ha caracterizado por su opacidad, por no ser muy clara, los artistas no sabían de dónde venía el dinero que les pagaban o cómo se generaba ese dinero”. Pero aclaró que su “gran objetivo” desde que crearon Altafont fue “dar esa transparencia a los sellos discográficos y a los artistas, que ellos pudieran saber cómo era el desempeño de su trabajo y su música en el mundo, la trazabilidad”.

Cristina Pons, de Camper, habló sobre su proyecto ReCrafted, una colección especial de zapatos que personas devuelven y que, al combinarse con otros componentes sobrantes y retirar otros como por ejemplo la suela, se convierten en zapatos listos para usar.

“¿Qué nos animó a Artiem a certificarnos? Encontrar una tribu con la que podíamos crecer y crear una comunidad muy potente para seguir cambiando el mundo. Somos una empresa pequeña y nuestro impacto es insignificante en comparación, pero juntos sí podemos intentarlo”, recordó Willy Díaz.