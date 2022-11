José Ignacio Goirigolzarri: "Tenemos que luchar contra el fatalismo"

José Ignacio Goirigolzarri, ha abogado esta mañana en Pamplona por "evitar los extremismos y luchar contra el fatalismo" porque, ha querido remarcar, "el futuro depende de nosotros y de nuestro compromiso y no está escrito". "No soy tan optimista como el Gobierno pero tampoco veo razones para pensar que vamos a asistir a una caída importante del PIB en los próximos meses". Considera que una previsión "razonable" para 2023 pasa por una evolución de entre el 0 y el 1%. "Firmaría por una situación así aunque eso signifique que no vamos a recuperar el PIB precovid hasta 2024%. El presidente de Caixabank , ha abogado esta mañana en Pamplona porporque, ha querido remarcar, "el futuro depende de nosotros y de nuestro compromiso y no está escrito". "No soy tan optimista como el Gobierno pero tampoco veo razones para pensar que vamos a asistir a una caída importante del PIB en los próximos meses". Considera que una previsión "razonable" para 2023 pasa por una. "Firmaría por una situación así aunque eso signifique que no vamos a recuperar el PIB precovid hasta 2024%.

Goirigolzarri ha protagonizado esta mañana el desayuno de trabajo DN Management que se ha celebrado en el hotel Tres Reyes y en el que se han abordado los actuales desafíos a los que se enfrenta el sector financiero. Entre ellos, adecuarse a los cambios de hábitos de los clientes y gestionar bien el propio talento. El evento, organizado por Diario de Navarra y Brandok, ha contado con el patrocinio de Caixabank y Grant Thornton y la colaboración de CO.Ciudadana y el hotel Tres Reyes. Más de un centenar de empresarios y directivos de diferentes ámbitos ha asistido a su intervención, en la que Goirigolzarri ha abordado los desafíos a los que se enfrenta el sector financiero y entre los que ha enfatizado la rentabilidad y la mejora de la reputación. "Es importante que la banca consiga una rentabilidad razonable, por encima de su coste de capital porque eso es bueno para la sociedad y el bienestar de los ciudadanos", ha asegurado haciendo hincapié en que si un sector como el bancario no puede ampliar su capital no puede dar créditos ni financiar la economía". Sobre la reputación, ha recordado que la sostenibilidad de un sector pasa por que la sociedad te vea útil. "La imagen de la banca nunca ha sido extraordinaria. En la anterior crisis no pudo estar cerca de la empresas y las familia, hubo prácticas poco heterodoxas y mucho nivel de litigiosidad, pero la banca ha cambiado mucho estos años y esos cliches ya no son aplicables".

Durante su intervención ha valorado los últimos acuerdos en materia hipotecaria. "No hay nadie que tenga más interés en ayudar a los clientes con dificultades que los bancos. Es lo que hacemos siempre. No son palabras. En la anterior crisis hicimos 260.0000 reacomodaciones de hipotecas y lo seguiremos haciendo. Es bueno llegar a acuerdos con el gobierno que institucionalicen la ayuda y aseguren la competitividad de nuestro mercado hipotecario. Más del 80% de las familias tienen en propiedad una vivienda", ha manifestado. Sobre si Caixabank se sumará o no al acuerdo, se ha limitado a manifestar que no es una decisión que le competa personalmente y que será el consejo de administración quien tome la decisión.